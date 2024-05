Quem é Edilson Oliveira, humorista por trás de Chiquinho e voz de Melocoton

Ex-parceiro de Eliana, Edilson Oliveira, intérprete do famoso personagem Chiquinho, contou detalhes de sua demissão do SBT, além de como era sua relação com Silvio Santos.

Quem é Edilson Oliveira

Nascido em São Paulo, Edilson Oliveira trabalhava como office boy em um escritório antes de entrar no SBT. Ele começou sua trajetória na emissora como produtor e espécie de "faz tudo".

Ajuda de diretora. Em 2016, durante participação no programa "The Noite com Danilo Gentili", ele contou que foi contratado por uma diretora do SBT chamada Olga Maria, depois de ter entrado no local escondido com a ajuda de um operador de câmera.

No SBT, Edilson foi a voz por trás do Melocoton, no "Bom Dia & Cia", criou o palhaço Fosco e foi o Mago Merlin no programa "Show da Simony". Ainda na emissora, ele também foi intérprete do conhecido palhaço Bozo algumas poucas vezes.

Chiquinho só foi idealizado quando Eliana deixou o SBT e foi para a Record —e ele foi com ela. Em entrevista de 2023 ao "Domingo Espetacular", ele contou que o personagem foi criado em dez minutos.

Eliana falou: 'Precisamos construir um personagem para você poder ser um assistente meu, no palco'. Pegou uma peruca, botou na cabeça. Coloquei uma barriga. Vesti o macacão. Puxou um shorts. Tênis. Colocou boné. O Chiquinho foi montado em praticamente dez minutos. Edilson Oliveira ao "Domingo Espetacular"

O sucesso com Chiquinho foi tão grande que Edilson ganhou o próprio programa em 2000. Na atração, tentou emplacar um novo personagem, chamado Ed Banana, um repórter inspirado no filme "O Máskara" (1994). A atração foi encerrada dois anos depois. Ao todo, a parceria com Eliana na TV durou de 1998 até 2004 e foi encerrada quando a apresentadora deixou o segmento infantil e assumiu programas aos domingos, mudando o foco da sua carreira.

Então, Edilson trocou São Paulo pela Bahia, e começou a levar Chiquinho a escolas e hospitais, atuando ao lado de instituições públicas em projetos como o Proerd, de conscientização contra o consumo de drogas. Além disso, ele teve seu próprio programa em 2007, chamado "O Mundo de Chiquinho", na TV Itapoan, emissora filiada à TV Record na Bahia.

Entre 2011 e 2013, Edílson voltou à TV aberta ao trazer Chiquinho como um dos estudantes no programa "Escolinha do Gugu", também na Record.

Tentativa de ingressar na política. Em 2020, ele tentou entrar para a política e se candidatou ao cargo de vereador na cidade de Lauro de Freitas, na Bahia. Apesar de ter usado o nome do personagem, apresentava-se de cara limpa para a fotografia que aparecia na urna eletrônica. Ele recebeu o total de 37 votos e não foi eleito.

Atualmente, Edilson participa de programas locais e continua se apresentando em eventos. Ele se define como diretor, palestrante e produtor, além de humorista, dublador e animador.

*Com reportagem publicada em 23/06/2022