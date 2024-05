Bailarino de Madonna chama atenção com biquíni fio-dental em praia do Rio

Os bailarinos da Madonna têm aproveitado o Rio de Janeiro nos últimos dias. Com as altas temperaturas, um deles, Prince, saiu do hotel para curtir o dia de sol. Ele acabou chamando atenção pelo biquíni fio-dental.

O que aconteceu

Nesta quarta-feira (1º), o bailarino aproveitou o dia ensolarado na praia de Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro, no bairro vizinho onde está hospedado. Em uma foto no story do Instagram, ele apareceu com um biquíni fio-dental laranja no mar carioca.

Em outro clique, o bailarino também postou uma foto do visual. Ele registou o Morro dos Irmãos e as pessoas curtindo a praia de Ipanema.

Os bailarinos aproveitam a cidade maravilhosa para fazer passeios e festas. Alguns deles saíram na Lapa, área central do Rio, e também fizeram uma pool party na piscina do Copacabana Palace. Um deles fez aniversário no Rio e comemorou ao lado dos amigos de trabalho.

Prince, bailarino da Madonna, aproveita dia de sol em praia no Rio de Janeiro Imagem: Reprodução/Instagram

Show no Rio

Palco do show de Madonna sendo montado em Copacabana Imagem: Caiano Midam/Divulgação

O show acontece no dia 4 de maio a partir das 21h45. O palco foi montado em frente ao hotel Copacabana Palace, como acontece no réveillon, em direção ao bairro do Leme. No total, serão 16 torres para equipamentos de iluminação, vídeo e áudio. TV Globo, Multishow e Globoplay transmitirão o evento.

Expectativa de público é de 1,5 milhão de pessoas, dizem prefeitura e governo. Será o maior show da carreira da cantora. O palco principal começa às 19h, com DJs — incluindo o Diplo. Show de Madonna começa às 21h45, com 2h de duração.

Investimento da prefeitura em infraestrutura é de R$ 10 milhões. Os órgãos públicos do Rio se uniram na "operação Madonna". O esforço conjunto vai até o dia 6. Serão acionados 3.200 policiais militares, com 64 viaturas e 65 torres de observação, para garantir a segurança do público. Além disso, o local contará com três postos médicos com 30 ambulâncias de UTIs e 80 maqueiros, e 550 cabines sanitárias.

The Celebration Tour - Madonna na Praia de Copacabana

Data: 4 de maio, sábado, às 21h45

Local: Praia de Copacabana