Christina Rocha deixa o SBT após se afastar do Tá na Hora

Christina Rocha deixou o SBT "em comum acordo com a emissora", segundo nota enviada por assessoria de imprensa do canal.

O que aconteceu

O SBT anunciou a saída de Christina do canal. "Christina é e sempre será parte importante da história da emissora, bem como da televisão brasileira, tendo contribuído de forma única e valiosa em todos os projetos para os quais foi designada", diz comunicado enviado pela emissora.

No mês passado, ela havia pedido afastamento do programa Tá na Hora, que apresentava ao lado de Marcão do Povo. Na ocasião, o canal afirmou que Christina deixou o programa para cuidar de "questões pessoais".

Márcia Dantas assume o programa ao lado de Marcão. Kallyna Sabino ocupará o lugar de Márcia na previsão do tempo do SBT Brasil.

Christina entrou no SBT em 1981

De 1981 a 2000, Christina apresentou ou participou de programas do SBT como Alô Christina, Fantasia e Show da Tarde. Ela comandou programas de diferentes gêneros, como games, variedades, esportes e jornalismo.

Após passar por outros canais, Christina voltou ao SBT em 2008 e assumiu o Casos de Família no ano seguinte, que apresentou até 2023. Ela passou a comandar o programa após a saída de Regina Volpato.