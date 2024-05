Copo e até brigadeiro: vendedores apostam em produtos especiais da Madonna

A vinda da Madonna ao Rio de Janeiro após 12 anos deixou não apenas os fãs felizes. Vendedores locais também ficaram animados com a possibilidade de lucrar com o show da artista.

As opções variam de brigadeiro, a camisetas, copos, leques, chaveiros e bolsas, todas personalizadas com o rosto da artista. Segundo a Prefeitura do Rio, o evento deve movimentar R$ 300 milhões na cidade.

"Já vendia doces e aproveitei a vinda da rainha para fazer o 'brigadeiro da Madonna', com doces e caixinhas personalizadas. Até o dia do show, espero vender mais de 60 caixas", disse para Splash Patrick Graça, 23, que trabalha vendendo doces há um ano e é morador de Cosmos, zona oeste da cidade.

Cada caixa tem quatro brigadeiros e custa R$ 12. Duas caixas saem por R$ 20. Ele mesmo que fabrica e vende os doces.

Venda em dias comuns é R$ 10, mas aumentei por conta da personalização. É sempre um sucesso, as pessoas adoram.

Patrick que gosta do mundo pop, também esteve no show da Taylor Swift — com os "brigadeiros da Taylor" — e vendeu cerca de 60 caixas. Com eventos e shows, a produção aumenta em 50%.

Já Paulo Roberto da Silva, 66, veio de Porto Alegre para o Rio de Janeiro para vender camisas e bolsas personalizadas da artista.

"Estou em todos os shows, se não, estou nos jogos. Onde tem evento eu vou. As expectativas estão altas, acho que vou vender de 100 a 120 camisas", disse à reportagem.

Cada camisa custa cerca de R$ 80, mas ele conta que se o cliente pedir, ele dá um desconto.

Camisas e outros adereços com a foto de Madonna são vendidos na frente do Copacabana Palace Imagem: Dani Dutra/Splash

Vendedora há 23 anos, Zezé Rodrigues, 55, de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense do Rio, é fã da Madonna, pois, segundo ela, quando escuta a cantora, lembra com carinho de sua minha mãe que já morreu.

"Vender copos e taças é uma desculpa para vir ao show dela. Mandei fazer a arte, pesquisei os copos, as taças e as blusas em um valor que eu pudesse levar, e cá estou. Creio que no sábado será melhor. Fiz 200 copos e creio que venderei todos", afirmou.

Os copos e as taças estão saindo a R$ 20 e blusa, que tem mais procura, sai por R$ 50. "Cresci ouvindo a cantora, me marcou muito. Admiro muito a dança, as músicas. Madonna é Madonna, né? Incrível", disse.

O show

O show acontece no dia 4 de maio a partir das 21h45. O palco foi montado em frente ao hotel Copacabana Palace, como acontece no réveillon, em direção ao bairro do Leme. No total, serão 16 torres para equipamentos de iluminação, vídeo fi e áudio. TV Globo, Multishow e Globoplay transmitirão o evento.

Expectativa de público é de 1,5 milhão de pessoas, dizem prefeitura e governo. Será o maior show da carreira da cantora. O palco principal começa às 19h, com DJs — incluindo o Diplo. Show de Madonna começa às 21h45, com 2h de duração.

Investimento da prefeitura em infraestrutura é de R$ 10 milhões. "Nós somos o anfitrião desse grande evento. A gente tem a alegria de receber a diva pop na cidade. É o nosso dever deixar a cidade com a melhor qualidade possível, haja vista que o mundo está falando desse encerramento da turnê de 40 anos da Madonna no Rio de Janeiro", diz Patrick Corrêa, presidente da Riotur, a Splash.

Os órgãos públicos do Rio se uniram na "operação Madonna". O esforço conjunto começa hoje e vai até o dia 6. Serão acionados 3.200 policiais militares, com 64 viaturas e 65 torres de observação, para garantir a segurança do público. Além disso, o local contará com três postos médicos com 30 ambulância de UTIs e 80 maqueiros, e 550 cabines sanitárias. A "operação" também conta com uma linha especial de ônibus que sairá do Terminal Gentileza até Copacabana, via Aterro do Flamengo. O desembarque será feito na avenida Princesa Isabel. Horários: a partir das 13h até 4h.

The Celebration Tour - Madonna na Praia de Copacabana

Data: 4 de maio, sábado, às 21h45

Local: Praia de Copacabana.