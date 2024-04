'Sempre tive esse anseio', diz Matteus sobre romance com Isabelle

Matteus conversou com Isabelle sobre o antigo relacionamento com Deniziane. O gaúcho teve receio de se relacionar com a dançarina após a eliminação da fisioterapeuta.

O que aconteceu

Conversando com Isabelle, o estudante de engenharia relembrou que Deniziane terminou com ele antes de sair do programa. Assim, Matteus afirmou que não há problema de se envolver com a dançarina.

Matteus: "Eu sempre tive esse anseio, assim, porque eu sempre pensei no sentido de que eu fiquei com a Anny aqui dentro, só que a gente tinha terminado, sabe? A gente parou de ficar. Ficamos vários dias sem ser ficantes antes de ela sair. Só que eu ficava tipo: 'Acho Isabelle muito bonita, mulher legal', só que a questão de jogo também... Tu dava umas patadas na gente de vez em quando"

Isabelle: "Eu faço isso?"

Matteus: "Sim, e... Eu não quero atrapalhar também, entendeu? Ao mesmo tempo, eu vejo que isso aqui que a gente está vivendo é único, né? Não vai viver mais"

