Prisão e sumiço: a relação tumultuada de Pedro Scooby com o pai

Pedro Scooby, 35, usou o Instagram para lamentar a morte do pai. O surfista declarou seu amor por ele, apesar de já ter comentado que os dois viveram uma relação difícil, especialmente depois que o patriarca abandonou a família, ainda durante a adolescência do filho — nas biografias do ex-BBB, o nome dele nem é mencionado.

Entenda mais da relação tumultuada

O surfista de ondas gigantes contou que aprendeu a surfar com o pai, quando tinha apenas cinco anos. "Mas dos 5 aos 10 eu não fui à praia, ele só plantou a semente. E depois aos 10 eu voltei, mas foi em um momento com uma situação super difícil lá em casa. Comecei a competir em alguns campeonatos, comecei a ter alguns patrocínios e veio o progresso", detalhou ele no Podpah.

Scooby começou a conviver menos com o pai a partir dos 10 anos e, algum tempo depois, sua mãe descobriu que ele tinha outra família. "Quando meu pai estava em casa ela não tinha autoridade sobre a gente, porque meu pai era uma autoridade. Mas até acho que foi uma burrice dele, porque minha mãe ficava sem voz dentro de casa e com 10, 11 anos meu pai já não ficava dentro de casa, eu mal via ele."

O surfista virou de vez o "homem da casa" aos 15, depois que o pai foi preso e, depois, sumiu. "É uma coisa que eu nem gosto de falar, mas ficou só eu, meu irmão e minha mãe. Meu pai foi preso, depois ele sumiu, abandonou a gente e fomos seguir a vida. Nessa época eu virei homem da casa, parei de dar um pouco de atenção pras competições", completou ele em conversa com Igão e Mítico.

Foi uma situação muito difícil a forma que a minha mãe descobriu como era a vida do meu pai. Ee foi embora quando eu tinha 15 anos, mas ele não fazia parte da nossa família já há muitos anos, ele já tinha outra família e minha mãe não sabia

Scooby, ao Charla Podcast

Apesar da relação tumultuada, Scooby falou sobre a morte do pai desejando que ele esteja em paz. "Agora eu vou conviver com aquela ligação sua que eu não atendi na semana passada. Quem sabe a gente não se encontra por aí e bota o papo em dia!", escreveu ele no Instagram.

O surfista não deu mais detalhes sobre o que aconteceu. "Tinha tanta coisa que eu queria te falar, mas agora é tarde demais."