Influencer relata perrengues por ter bumbum de 126 cm: 'Incomoda um pouco'

A influenciadora e DJ Vanessa Ataídes disse que passa perrengue em locais públicos por causa do tamanho de seu bumbum, que mede 126 centímetros.

O que aconteceu

Vanessa citou os assentos em aviões, que ela diz serem pequenos. "Infelizmente, isso é algo que me incomoda um pouco, porque meu bumbum está sempre tomando um pedacinho do assento do vizinho do avião. Vivo pedindo desculpa por meu bumbum encostar nas pessoas", declarou em entrevista à Quem.

Influenciadora pediu por assentos maiores para que seu bumbum não atrapalhe a pessoa que está sentada ao seu lado. "Deveriam ter assentos um pouquinho maiores, pois são muito estreitos. Parece ser feito somente para pessoas magrinhas.

Ataídes destacou que o bumbum avantajado pode ser um empecilho em outros espaços, além de aeronaves. "Tenho problemas em bares e restaurantes, dependendo do tipo de cadeira e em alguns banheiros também".

Vale ressaltar que Vanessa Ataídes já disse sofrer hostilização pelo tamanho de seu bumbum. Ela contou que já foi insultada nas ruas e nas redes sociais devido o seu físico. "É difícil as pessoas entenderem que nem todos são iguais e que existem gostos diferentes".

A DJ conta que malhou bastante, mas, para ter o bumbum gigante, usou polimetilmetacrilato (PMMA) para preencher. Além disso, tem prótese de silicone. Quando questionada pelos outros se o bumbum é natural, ela conta que sempre fala a verdade.