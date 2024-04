BBB 24: Giovanna critica sisters por apoiarem affair de Matteus e Isabelle

Giovanna e Lucas Buda opinaram sobre o apoio de Beatriz e Alane a um possível affair entre Isabelle e Matteus.

O que aconteceu

Na sala, Giovanna criticou Bia e Alane por apoiarem um romance entre Isabelle e Matteus. O gaúcho se envolveu antes com Deniziane, que era bastante próxima das sisters do quarto Fadas.

Giovanna: "Se eu fosse a [Denizi]Ane lá fora, eu ia estar assim: 'P*rra, eu morri, caralh*?'".

Lucas: "Pelo visto o Matteus está de boa, porque ele falou que quer. Talvez a conversa deles tenha sido de terminar e ela seguir a vida dela lá fora, ele seguir a dele aqui dentro...".

Giovanna: "Esperando [por ele], eu acho que ela não está. Mas eu falo pensando se eu fosse ela. Porque, independente disso, ver as minhas amigas 'shippando' o cara com quem eu fiquei dentro do programa a ficar com uma outra 'mina' dentro do programa. E a gente tem aquela noção que [a Isabelle] é a 'mina' com quem a Ane não 'batia' muito... O mundo dá voltas".

Lucas: "Começar um relacionamento faltando 9 dias pra acabar também é doideira, cara".

Giovanna: "Nada a ver, né? Dá pra segurar as pontas e beijar lá fora, não dá?".

