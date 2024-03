Samara Felippo desabafa e exibe detalhes da casa que disputa com Leandrinho

Samara Felippo, 45, compartilhou fotos da mansão que disputa na Justiça com o ex-marido, Leandrinho, 41, e desabafou sobre a situação vivenciada.

O que aconteceu

Felippo compartilhou registros em que surge grávida de sua primogênita, Alícia, e que também mostram alguns detalhes da mansão, que estava em obras na época das fotografias.

Na legenda, a atriz refletiu que os registros fazem parte de sua história. "Essa menina aí sou eu grávida da Alícia na varanda da casa milionária que coloquei meu único bem próprio. Tadinha. Mal sabia ela. E eu nem sabia mensurar a dor que passava, a gente não é ensinada reconhecer dores. Muito menos a tentar sana-las".

Samara disse estar com uma "ferida aberta", mas que as dificuldades enfrentadas a transformaram na pessoa que é hoje. "Tá tudo bem', dizem. 'É assim mesmo', amenizam. Parece que hoje revisitando e diante de tudo isso, essa dor nunca passou e está gigante. Uma ferida abertona. Mas me transformou no que sou e luto. Não!! Não esta tudo bem!!! Eu berro. Esse post é mais um alerta para nós que 'procuramos' um 'amor'. Para nós que 'sempre quisemos ter filhos'. Ou dar netos? Ou engravidar porque seu parceiro queria muito ser pai e você não quer decepcioná-lo".

A artista prosseguiu seu desabafo. "Esse post é para nós que sonhamos em formar família. A tão sonhada família. Para nós dependentes emocionais por mais emancipadas e donas de si que podemos ser. Que precisamos da aprovação masculina e validação social. Que tocamos a casa, o trabalho, os filhos, a obra, o caos. Que somos enganadas e coagidas. Estupradas, espancadas e mortas. E eles saem ilesos, impunes de cabeça erguida sendo 'campeões'".

Felippo ressaltou que a postagem é para todas as mães que choram escondidas para "poupar os filhos", enquanto os pais fogem da responsabilidade na criação dos herdeiros e ainda têm a compreensão da sociedade, ao contrário das mulheres.

Por fim, Samara Felippo afirmou que o post é "para ilustrar" parte de sua "triste história de menina romantizada". "'Te amo para sempre. Você e nossos filhos', ouvimos. Já que estou no olho de um furacão que não vejo ainda quando vai cessar, ilustro essa menina iludida e a casa em questão. Todo meu carinho e acolhimento a cada mulher que já passou por algum tipo de violência. São tantas, inúmeras. Não sou essa fortaleza toda que pareço. Mas vou toda remendada até o final, por mim, pelas minhas filhas e por nós".

Entenda

Samara Felippo expôs publicamente uma disputa judicial de anos contra Leandrinho, que envolve uma propriedade do ex-casal. A atriz acusou o ex-jogador de basquete de transferir a titularidade de um imóvel que era dos dois para o nome de um irmão dele. Samara quer reaver o dinheiro da venda da casa.

Leandrinho acusou Samara de postar informações falsas, mas admitiu que há o processo na Justiça. Ele diz ter gastado mais que a ex na compra do imóvel em questão. "Quando estávamos juntos foi realizada a compra de um imóvel cujos recursos de minha parte foram muito superiores", alegou.