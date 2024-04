Carolina Ferraz abre o jogo sobre vida íntima: 'Não quero mais do mesmo'

Carolina Ferraz, 55, em entrevista ao podcast Bagaceira Chique, da apresentadora Luciana Gimenez.

O que aconteceu

A atriz abriu o jogo sobre sua vida amorosa. "Eu já tive muita gente, já amei muita gente, já fui amada muitas vezes, já fui feliz, já fui infeliz, já traí, já fui traída. Já fiz de tudo. Eu quero viver uma outra relação em um outro lugar".

Ela ainda se definiu como uma pessoa complexa parar entrar em um novo relacionamento. "Para ter um homem na minha vida tem que ser alguém que venha somar. Que me acrescente, não me tire".

"Quero pegar alguém que me leve num lugar que eu nunca fui, que me mande ler um livro que eu nunca li, que me mostre uma coisa que eu nunca fiz. Eu não quero mais do mesmo".

Carolina Ferraz já viveu três casamentos e mãe de Valentina Cohen, de 29 anos, com Mário Cohen, e Isabel Martins, de 9 anos, com Marcelo Martins.