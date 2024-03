Big Brother? Casal do Privacy põe câmeras em casa para capturar intimidade

O casal Aline Fischborn, 42, e Flávio Paiva, 48, destaque no Privacy, instalou câmeras pelos cômodos da casa para que possam capturar todos os momentos íntimos e divulgar no site adulto.

O que aconteceu

Casal quer mostrar todos os detalhes da intimidade a dois. "Gravamos o nosso sexo com nosso celular, mas às vezes não conseguimos capturar, seja por conta de sono ou da disposição do celular, que não está na mão. Chegamos a conclusão de que 50% das nossas transas não são filmadas", disse Flávio.

Aline e Flávio se destacam por postar conteúdo caseiro, que atrai assinantes adeptos a esse tipo de conteúdo. "Com as câmeras, teremos acesso a essa filmagem plena e não teremos a preocupação em gravar. Em alguns casos, ainda faremos pelo celular, mas nesses momentos mais improváveis, as gravações serão no estilo BBB mesmo", destacou Aline.

Eles ressaltam que as câmeras também poderão capturar algumas sutilezas que são mais sensuais para o público. Por isso, todos os inscritos do canal pago terão acesso a todos os momentos de intimidade do casal.

Aline e Flávio estão há quatro anos juntos e há cerca de um ano criaram o perfil adulto. Hoje, o casal está com mais de oito mil assinantes e 92 mil seguidores em um perfil gratuito, mil mídias disponibilizadas na plataforma e com um alto faturamento.