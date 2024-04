Angra, Epica e Hammerfall: o que assistir no 2º dia de Summer Breeze

A segunda edição do Summer Breeze Open Air Brasil acontece em São Paulo, no Memorial da América Latina, de 26 a 28 de abril. Saiba o que esperar do segundo dia de evento.

Vem aí! Neste sábado (27), Angra, Hammerfall, Epica, Within Temptation, Jeff Scott Soto estão entre as atrações mais aguardadas.

Além dos shows, o festival conta com ativações como feira geek, Horror Expo, venda de vinis, espaço kids com monitores, áreas de descanso, palestras e gastronomia diversa. Há também um Lounge com acesso prioritário, open bar e open food.

Ainda há ingressos disponíveis (Summer Card e Summer Lounge) para os dois últimos dias. Os preços variam de R$ 615 a R$ 2.100, sem a taxa de conveniência.

Line-up

27 de abril

Hot Stage

Forbidden

Angra

Hammerfall

Within Temptation

Ice Stage

Gamma Ray

Lacuna Coil

Epica

Sun Stage

Sinistra

Korzus

Jelusick

The Night Flight Orchestra

Dark Tranquility

In Extremo

Waves Stage

Rage in My Eyes

About2crash

Noturnall

Nite Stinger

Eminence

Jeff Scott Soto

28 de abril

Hot Stage

While She Sleeps

Avatar

Killswitch engage

Mercyful fate

Ice Stage

Eclipse

Overkill

Carcass

Anthrax

Sun Stage

Torture Squad

Battle Beast

Ratos de Porão

Death Angel

Amorphis

Waves Stage

New Blood

Hellish War

John Wayne

AXTY

Kryout

The Troops of Doom

Serviço

SUMMER BREEZE OPEN AIR BRASIL 2024

Datas: de sexta-feira, 26 de abril, a domingo, 28 de abril

Abertura: 10h

Endereço: Memorial da América Latina (Av. Mário de Andrade, 664 - Barra Funda - São Paulo, SP)

Classificação etária: 16 anos

Ingressos

Venda on-line no site Clube do Ingresso

Ponto de venda oficial

Consulado do Rock - Galeria do Rock

Av. São João, 439 - Loja 234

Centro - São Paulo - SP

Sábado das 10h30 às 16h30