Vileiros discutem atitude de Will Rambo para vencer prova de resistência

Para ganhar a competição de resistência e força, Will Rambo usou uma estratégia controversa para seu colegas em A Grande Conquista (Record).

O que aconteceu

Após oito competidores deixarem a prova, a disputa pelo prêmio de R$ 10 mil ficou entre Rambo e May.

A cantora segurava firme e concentrada, mas Rambo começou usar sua força para chacoalhar a estrutura e desestabilizar a concorrente.

Rambo fez impulso para balançar a plataforma várias vezes e May não aguentou e desistiu.

Ao sair da competição, May ficou bem irritada com o artista. "A maior dificuldade foi o adversário usar da má fé e da covardia. Ele fica lá no canto dele e eu no meu. Se não, eu vou soltar o verbo", falou em entrevista.

"A May tá muito bolada. Moralmente eu acho que ele não ganhou. Tecnicamente sim, porque ele usou de estratégia, é game", comentou Hideo para JeyJey e Jaline.

Fe foi conversar com Rambo sobre sua estratégia para desestabilizar a adversária. "Eu teria empatia. Quando você parte para balançar um negócio, para ver um competidor cair e você ser favorecido, eu não concordo."

"E se ele faz isso comigo?", rebateu Rambo.

"Tá errado da mesma forma", respondeu Fê.

