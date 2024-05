Gabi Rossi e Fernando criticam Brenno por os apelidar de 'covil de hienas'

O grupo formado por MC Mari, Gabi, TH, Thiago Luz, Manoelzinho, Lucas de Albú e Fê se reuniram e falaram sobre o apelido dado por Brenno, em A Grande Conquista (Record).

O que aconteceu

"Por que ele não citou nomes no ao vivo já que ele é tão grandão ao vivo?" disparou Gabi Rossi. "A gente é covil de hienas."

"Ele nem conviveu com a gente, não conhece nossa história, tá falando de covil de hienas", respondeu Fê.

"Deixa ele falar", tentou acalmar Thiago Luz.

"Não deixo falar", concluiu Gabi.

Em entrevista, Fê criticou o apelido dado pelo competidor. "O Brenno fez essa colacação aí, eu acho que as pessoas ficam buscando palavras contundentes para falar das outras."

