A Grande Conquista: Veja o que rolou em última prova da Vila

Na noite da última terça-feira (9), os conquisteiros disputaram três prêmios de R$ 10 mil em uma prova de força e resistência em A Grande Conquista (Record).

O que aconteceu

A prova começava com os jogadores sendo sorteados para caírem em um grupo: cinza, roxo e amarelo. Cada grupo com 10 jogadores, competia entre si por um prêmio de R$ 10 mil.

Em ordem númerica, os jogadores sortearam 12 bolinhas que tinha a cor do grupo e um comando. Assim, o vileiros por sorte caiam em um grupo e escolhiam 1 ou 2 pessoas para serem sua concorrentes na competição.

Ao final da separação dos grupos, Cinza e Roxo ficavam com 11 jogadores e Amarelo com 8. Então, as equipes com mais jogadores, em consenso, escolheram dois competidores para trocarem de cor. Ao final, Lizi e Brunna foram selecionadas para completar o time Amarelo.

No Cinza, o Heitor foi o primeiro a sair, seguido de MC Mari, Jey Jey e Fernando. O embate final ficou entre João Pinto e Lippe, e o músico aguentou mais que o caubói e levou o prêmio de 10 mil reais.

Já no grupo Roxo, Ysani foi a primeira a ser eliminada. TH foi desclassificado da competição por usar o quadril para se segurar na estrutura.

O final da prova ficou entre Will Rambo e Maysa e gerou polêmica. Para desestabilizar a cantora, Rambo começou a balançar a estrutura até May desistir. Após fazer a plataforma chacoalhar muito, May caiu e Will venceu a briga.

Por fim, o grupo Amarelo logo teve Cátia desclassificada e Brunna e Lizi eliminadas. A briga final ficou entre Brenno, que já estava com dificuldades para se manter na competição e Fellipe. O policial militar aguentou até o final e ainda tirou onda vencendo o prêmio.

