Max recebe perdão de Nicole e quebra as pernas de rival em 'Família É Tudo'

No capítulo de sábado (27), da novela "Família É Tudo" (Globo), Vênus responde ao pedido de casamento de Tom. Guto se assusta ao saber que Júpiter viajará com Lupita.

Andrômeda fica impactada com a notícia da saída de Chicão de São Paulo. Nicole perdoa Max, e Plutão fica chateado. Otto conversa com seu cúmplice e se surpreende com a ameaça a Vênus.

Júpiter se penaliza com os comentários de Lupita durante seus passeios. Netuno se prepara para surpreender Vênus. Andrômeda decide de ir atrás de Chicão na rodoviária, e todos se preocupam. Netuno rende Vênus.