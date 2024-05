Linzmeyer: Afeto com público aumentou após me encontrar como mulher sapatão

Bruna Linzmeyer, 31, se prepara para estrear sua primeira série no streaming. Gravada no primeiro trimestre, "Máscaras de Oxigênio (Não) Caírão Automaticamente" é ambientada durante a epidemia de aids nos anos 80 e protagonizada por atores LGBTs como Bruna — o que é importante para ela.

Visibilidade lésbica

Bruna Linzmeyer assumiu publicamente ser lésbica em 2016 e, desde então, tem falado abertamente sobre sua sexualidade. Em entrevista a Splash, ela conta, inclusive, que a relação com o público aumentou após ela entender própria orientação e torná-la pública.

Tenho uma relação de muito afeto com o público, principalmente depois que eu me encontrei enquanto uma mulher sapatão. A relação com as pessoas se tornou ainda mais bonita, sabe? A minha experiência de vida afeta a experiência de vida delas, às vezes para contar para o pai e a mãe, para viver uma história de amor. É atravessado um pouco por ter me visto na TV ou por ter me visto falar disso nas redes... Tenho poucos momentos que não foram legais.

Bruna Linzmeyer

Atriz gosta de encontrar e conversar com fãs quando encontra em lugares de sua rotineira — na rua, num bar ou no cinema. "Ouço as histórias. Tem uma relação de muito carinho com o público, mas claro que existe uma delicadeza sobre o que é público e o que é privado, mas aprendi a lidar com isso porque é parte da minha vida há tanto tempo. Comecei a trabalhar na TV com 17 anos."

Bruna começou na TV na série "Afinal, o Que Querem as Mulheres?" (2010). Desde então, fez diversas novelas na Globo, como "Insensato Coração" (2011), "Meu Pedacinho de Chão" (2013), "A Força do Querer" (2017) e "Pantanal" (2022) — sua última novela.

Recebo com carinho quando as pessoas vêm falar comigo de uma personagem ou vêm tirar uma foto. São pessoas que sabem quem eu sou né? Minha existência atravessou a existência dela de alguma forma. A maneira como o público lida comigo também altera a maneira como eu algo para a minha vida. Me alimenta. É uma via de mão dupla.

Bruna Linzmeyer

Ícaro Silva, Bruna Linzmeyer e Johnny Massaro na série "Máscaras de Oxigênio (Não) Cairão Automaticamente" (HBO) Imagem: Daniel Chiacos/Divulgação

Série sobre aids

A série "Máscaras de Oxigênio (Não) Cairão Automaticamente", baseada em fatos reais, conta a história de comissários de voos que contrabandeavam remédios contra aids para salvar vidas. Tudo começa quando Fernando (Johnny Massaro), um comissário de bordo que testa positivo para o HIV, tem a ideia de contrabandear AZT para uso próprio e, em seguida, ajudar os demais. Ainda não há previsão de estreia.

Tô muito animada para assistir [essa história]. Como artista e pessoa parte da comunidade de LGBTQIAP+, também fico muito honrada de contar essa história.

Bruna Linzmeyer

Na história, Bruna vive Léa, comissária de bordo que se arrisca no esquema de contrabando de AZT sem ter qualquer interesse próprio. Mãe solteira nos anos 80, o casamento de fachada com Fernando acaba sendo sua "salvação" — ele, na verdade, é seu melhor amigo. "É uma personagem interessante e com muito brilho. Sustenta muitas coisas que estão desmoronando em volta dela sem deixar a peteca cair. Ela envolve em loucuras e coisas fora da lei para proteger as pessoas que ela ama."