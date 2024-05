DJ Bárbara Labres mostra cenário de destruição no RS: 'Desesperador'

A DJ Bárbara Labres voltou à sua cidade natal, Arroio do Meio, uma das afetadas pelas fortes enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul, e mostrou o cenário de destruição do local.

O que aconteceu

Bárbara registrou os momentos nos Stories e no feed de seu Instagram. "Tá desesperador aqui. Por favor, entendam, não está tudo bem nenhum pouco."

Nas imagens, ela mostrou casas destruídas, o chão tomado por água e lama e entulhos na rua. Uma das imagens traz um freezer pendurado.

A DJ levou algumas doações. "Rio Grande do Sul, estamos chegando com um monte de remédio e força de vontade pra ajudar vocês! Logo após, chega algumas carretas de doações e estamos levando junto esperança de dias melhores! Contem com a gente."

Nos seus Stories, Bárbara também pediu ajuda. "Preciso de médico voluntário aqui em Arroio do Meio e produtos em geral para primeiros socorros, álcool, atadura, esparadrapo, soro, gaze, água-oxigenada... Precisamos também de helicóptero para levar as pessoas que precisam de um atendimento mais grave para o hospital de Lajeado, porque não tem ponte para atravessar terrestre."

Ela também conta que acesso a internet no local está difícil.