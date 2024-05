Única casa de Niemeyer em São Paulo pode ser sua... por R$ 16,5 milhões

Uma residência projetada pelo celebrado arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer (1907-2012) — um dos homens por trás das curvas de Brasília — e que foi utilizada como cenário do programa "Alma de Cozinheira", apresentado pela chef Paola Carosella no GNT, foi colocada à venda em São Paulo.

O valor para ser o mais novo morador do endereço estrelado no bairro nobre de Alto de Pinheiros? R$ 16,5 milhões.

Com paisagismo original de outro ilustre nome da arquitetura modernista brasileira, Roberto Burle Marx (1909-1994), a casa tem como marca registrada sua inserção harmoniosa na vegetação da área externa, que pode ser admirada das amplas janelas das áreas comuns.

Imagem: Reprodução/Imobiliária Agulha no Celeiro

Imagem: Reprodução/Imobiliária Agulha no Celeiro

Além disso, a sinuosa laje plana, pilares tubulares, esquadrias transparentes de caixilhos negros e uma planta em T — que transmitem a fluidez contrastada a traços fortes comuns à obra de Niemeyer — podem ser vistos em sua extensão.

Imagem: Reprodução/Imobiliária Agulha no Celeiro

Imagem: Reprodução/Imobiliária Agulha no Celeiro

Imagem: Reprodução/Imobiliária Agulha no Celeiro

O imóvel oferece cinco suítes — sendo delas duas americanas (com banheiros que podem ser acessados pelo corredor ou por dentro do quarto) e uma master — em 880 metros quadrados de área construída, também com ampla sala de estar.

Imagem: Reprodução/Imobiliária Agulha no Celeiro

Imagem: Reprodução/Imobiliária Agulha no Celeiro

Nesta área social da casa, é possível encontrar um lavabo, enquanto no nível inferior há uma sala de jantar com planta circular e cozinha. Uma rampa sinuosa liga a área particular, onde estão os quartos, à area comum. Seis vagas para carros são encontradas na garagem.

Imagem: Reprodução/Imobiliária Agulha no Celeiro

Imagem: Reprodução/Imobiliária Agulha no Celeiro

Uma das características mais interessantes da casa, para amantes de arquitetura, é o seu corredor com luz zenital (vinda de cima) de um lado e uma fachada de cobogó (esta parede "furadinha") do outro, controlando a luz poente na ligação entre os quartos.

Imagem: Reprodução/Imobiliária Agulha no Celeiro

Imagem: Reprodução/Imobiliária Agulha no Celeiro

Interessados devem levar em consideração que não desembolsarão apenas os milhões pelo imóvel: seu IPTU está avaliado em R$ 6.500. Conheça mais detalhes da casa histórica através deste tour no vídeo: