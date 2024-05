Trilha sonora de Buba, filha de Cláudia Abreu quer seguir próprios passos

De Splash, no Rio

Maria Maud, 23, está feliz por emplacar duas músicas do seu primeiro disco em trilhas sonoras de novelas da Globo — "Renascer" e "Travessia" (2022). A jovem cantora trilha o próprio caminho sem se abalar com comparações em relação à carreira da mãe, a atriz Cláudia Abreu.

É uma emoção de outro mundo. É realmente muito importante para minha carreira. [Estar nas trilhas sonoras] são um divisor de água.

Maria Maud

Seguindo o próprio caminho

Acostumada a responder se as comparações com a mãe famosa já causaram medo, Maria sempre responde de forma clara: não! Em conversa com Splash, ela conta que não liga para "as comparações bobas de internet" e se atenta apenas às críticas construtivas.

Nunca tive medo [das comparações]. Falo abertamente sempre. As pessoas sempre vão comparar. Comparam até pessoas que não são da mesma família. Inclusive, falei isso no Instagram: 'Comparações são uma perda de tempo'. As pessoas são diferentes. Vamos cada um fazer o seu. Não ligo, não. Sei que eu estudo. Estou estudando para ter a minha carreira, a minha vida.

Maria Maud

Os pais, aliás, são motivo de orgulho e sempre incentivaram a seguir o caminho da música — seu pai é o cineasta João Henrique Fonseca. "Sempre me incentivaram muito. Não são apenas meus pais. São referências e amigos. Claro que tem limite. Me dão um esporro, é pai e mãe, mas eu confio muito neles. Primeira música mostrei a eles. As notícias sempre mostro primeiro a eles."

Fã de Beatles desde pequena, Maria iniciou a vida musical ainda criança. Aos 8 anos, já rabiscava suas composições e tocava violão. Aos 11, iniciou aulas de canto e piano. Apesar disso, esperou um tempo para mostrar as próprias canções ao mundo. Chegou a cursar parte da faculdade de Jornalismo, mas a música falou mais alto. Até que aos 22 decidiu lançar o primeiro álbum.

Me apaixonei pela música muito cedo. Não escolhi seguir pela música para não haver comparação com eles. Agora, estou me aventurando na atuação, mas a minha prioridade é a música. Eu sou cantora e compositora.

Maria Maud

Maria Maud emplacou hit na trilha sonora de 'Renascer' Imagem: Reprodução/Instagram

Autorais e regravações

Em 2023, Maria lançou seu primeiro disco, "Maud", nome que faz homenagem a sua avó paterna. "Não a conheci, mas quis homenageá-la. Ela faleceu de uma doença muito triste. Foi tão batalhadora... A minha família só tem mulheres incríveis, a minha mãe, a minha tia, a minha outra avó. Coloquei 'Maud' para homenagear todas as mulheres da minha família, não só meu nome, mas quem está comigo, o meu time."

Nesse disco, ela apresentou canções autorais e regravações como "Não Sei Dançar", faixa famosa na voz de Marina Lima. "É importante para mim. Virou uma trilha sonora dos últimos três anos [na minha vida]. Ouvi a versão da Marina, regravei para o disco e ainda entrou na novela. A Marina é uma grande referência musical inclusive. Mostrei a versão e ela elogiou... Também fiquei muito amiga da Gabriela Medeiros [atriz que faz Buba]."

Diferente de "Não Sei Dançar", "Dengo", hit do forrozeiro João Gomes, ganhou uma nova regravação ao lado do cantor especialmente para "Travessia". "A gente já sabia que seria tema da Ari e da Chiara, o Chay Suede e Jade Picon, o que ajudou a imaginar a quimica do casal e poder criar em cima disso. Por isso, uma batida mais sexy e intimista."

Seu último lançamento foi o EP "a trilha dos carros dos meus pais". "Foi uma ideia que tive em casa, em um domingo, eu sabia que teria um projeto de regravações de músicas que ouvia muito na infância. Então, pensei: vou colocar um nome básico 'a trilha do carro dos meus pais'. São as músicas que escutava. Na casa dos meus pais tem uma estante de discos. Achei bacana esse nome para as regravações.

Futuro

Maria olha para o futuro e enxerga música. Até a sua estreia na TV terá relação com o tema — ela está no elenco da segunda temporada de "Rensga Hits". "Foi incrível. Eu amo música sertaneja. Amava mostrar Maria Mendonça, Maiara & Maraísa e Simone e Simaria para minha mãe e amigas. Ter feito parte dessa série que fala também da indústria do sertanejo foi muito bacana."