Liberdade ou solidão? Público 'solitário' marca presença no C6 Fest

É normal ir a show, festival, cinema e estádio acompanhado de uma pessoa ou um grupo, mas há também quem goste de ir sozinho. Splash encontrou e conversou com fãs desacompanhados que marcaram presença no C6 Fest, neste sábado (18) e domingo (19), em São Paulo, e disseram que é "diferente" ir sozinho.

O que eles disseram

Igor Felipe Goldstein afirma que gosta de ir a festivais acompanhado, mas não é o primeiro que vai sozinho. "Não tenho costume de vir sozinho, mas não é o primeiro. Gosto de vir acompanhado, mas nesse em particular não encontrei ninguém que quisesse vir e vim sozinho."

Ele disse que o line-up "nichado" do festival contribuiu para isso. "É um line-up mais nichado, realmente. Tem muita coisa que gosto muito, mas não tem ninguém que goste das mesmas coisas que eu necessariamente".

"É "diferente" ir a um festival sozinho por poder fazer o que quer sem decidir nada com outra pessoa, disse ele.

Acompanhado você está de acordo com o que a outra pessoa também quer, então às vezes o horário que você vai comer não é o mesmo que você iria comer se fosse sozinho, o horário que você vai de um palco para outro não é o mesmo se você não estivesse sozinho, mas você compartilha com outra pessoa a experiência do festival. Tem prós e contras.

Igor Felipe Goldstein, em conversa com Splash

O carioca Rafael Adsley costuma ir em "todos" os shows e festivais, segundo ele. "Se for um artista que gosto muito, como foi hoje, vou sozinho", disse ele, que só foi ao festival pelo Daniel Caesar.

Por ser de outro estado, arranjar algum acompanhante virou uma tarefa complicada. "Como sou do Rio de Janeiro, nem todo mundo consegue vir só para ir ao show. Vim a trabalho e também vim para ver o show, principalmente."

É muito bom [vir com amigo]. Mas aqui no festival você pode conhecer várias pessoas legais.

Rafael Adsley, carioca presente no C6 Fest

Ele também conta que, mesmo em dupla, cada um vê o show que quer. "Se tiver em dupla, ele vai ver o show que ele gosta e eu vou ver o meu. Não abro mão de ver meu show. Sou assim em tudo".