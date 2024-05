Tá difícil gozar? Tire suas dúvidas e chegue ao orgasmo com mais facilidade

Não é só com você. Muitas mulheres não conseguem chegar ao orgasmo. E, para algumas, pode ser ainda mais difícil só com a penetração. Algumas dicas e informações, no entanto, podem te ajudar a chegar lá.

Primeira lição: saiba o que te dá prazer

Comece conhecendo seu corpo. Olhe a própria vagina com um espelho, toque-a e localize quais pontos proporcionam mais prazer.

Masturbe-se, com a própria mão ou algum tipo de vibrador. Durante a masturbação, solte-se, respire calmamente, acaricie diversas partes do seu corpo, veja quais te deixam mais excitada e tente, aos poucos, contrair e relaxar a musculatura da vagina.

Saiba que não existe regra: o que dá tesão para uma mulher pode não dar para outra.

Depois de descobrir do que gosta, diga ao parceiro

Você pode dizer de cara o que gosta ou conduzir o parceiro, colocando a mão dele nos pontos que sente prazer e escolhendo a posição.

De olho no clitóris. Durante a penetração, o clitóris até é estimulado, mas não é um estímulo tão direto do que o feito com a mão. Muitas mulheres têm mais facilidade de chegar ao orgasmo quando têm o clitóris estimulado pelo parceiro ou parceira —seja nas preliminares, em uma pausa da penetração ou até durante a penetração.

Uma ajudinha das mãos. Se ele estiver penetrando e você não estiver sentindo tanto prazer, peça para que ele coloque a mão no seu clitóris ou faça isso você mesma, colocando a mão do parceiro ou usando a própria mão.

O que é o clitóris e onde ele fica?

Clitóris é bem maior do que parece ser Imagem: iStock

O clitóris faz parte da vulva e seu pedaço externo pode ser facilmente encontrado. É o "botãozinho" que se localiza na região superior da vagina, no encontro do "V" dos pequenos lábios. Ao se tocar, ele é a parte mais elevada ali na região.

Ele é muito maior do que parece e duas raízes de dez centímetros continuam para dentro da vagina.

Permita-se e sair do controle

Permita-se sentir esse prazer e ficar mais solta e relaxada durante o sexo. Muitas mulheres ficam tão preocupadas com a performance sexual e com o que o parceiro vai achar que não conseguem aproveitar.

Grande parte das mulheres que buscam ajuda de sexólogas com a queixa de que não conseguem ter orgasmos são aquelas com o perfil mais tenso, perfeccionista e controlador. São pessoas que não se entregam 100% a uma relação por estarem focadas em cumprirem obrigações e deveres. Consequentemente, não se entregam aos prazeres.

Se eu me concentrar na região da vagina, ajuda chegar ao orgasmo?

Forçar para que o orgasmo aconteça só faz com que ele não venha. O que ajuda é contrair e relaxar a musculatura da vagina, conhecida como assoalho pélvico. E, nesses momentos, você se concentrará na vagina, mas não o tempo todo.

Caso o assoalho pélvico esteja fraco, menor será o suporte para o clitóris e, também, menor será a sensibilidade da mulher durante a penetração, pois ela não sentirá tanto o pênis dentro da vagina —o que pode dificultar na obtenção do orgasmo. Portanto, realizar algumas contrações durante a penetração, sexo oral ou masturbação, dará aquela forcinha para gozar.

Como saber se eu tive um orgasmo?

O orgasmo é uma reação de múltiplas contrações da musculatura do assoalho pélvico. Normalmente, acontece de 3 a 15 contrações, que são associadas a um intenso prazer. Em média, o orgasmo dura dez segundos, provocando, na sequência, uma sensação de relaxamento.

Algumas mulheres, no entanto, criam expectativas altas demais e acreditam que gozar envolve algum tipo de reação "sobrenatural" exagerada. Nem sempre é assim: certos orgasmos levam mesmo a gritos e gemidos de prazer e deixam o corpo todo em polvorosa, mas outros são rápidos, quentinhos (por causa das ondas de calor) ou até mesmo imperceptíveis.

A resposta aos estímulos e os orgasmos nunca são do mesmo jeito, ainda que você transe sempre com a mesma pessoa.

Ao envelhecer, perco a capacidade de chegar ao orgasmo?

Não, com o passar dos anos, o clitóris não perde sua inervação.

O que pode acontecer é que, por causa das alterações hormonais provocadas pela menopausa, a mulher perca a lubrificação. Mas essa questão pode ser contornada com o uso de lubrificantes comuns ou de pomadas tópicas, conhecidas como creme de estrogênio, que ajudam a estimular a secreção vaginal de mulheres na pós-menopausa.

E se mesmo depois de seguir as recomendações não tiver um orgasmo?

São raras as vezes em que uma mulher que não sente orgasmo tem um problema físico, já que o corpo dela é preparado para ter o orgasmo. A ausência de orgasmo, chamada de anorgasmia, é uma disfunção sexual essencialmente de fundo psicológico. O tratamento recomendado, na maior parte dos casos, é a psicoterapia. Para algumas pacientes, é indicado a fisioterapia, para que ela conheça mais o corpo e a região da vagina.

Fontes: sexóloga Carla Cecarello; a ginecologista Flávia Fairbanks, que participa do ProSex (Projeto Sexualidade), serviço do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e Lívia Bentes, fisioterapeuta do Projeto Afrodite da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo)

*Com matéria publicada em 01/07/2023