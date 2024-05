Imagine Dragons promete novo show no Rock in Rio: 'Nossa maior produção'

Os americanos do Imagine Dragons voltam ao Brasil em setembro deste ano e se apresentam no Rock in Rio. A banda, que lança o álbum "Loom" em junho, também promete um show "totalmente novo" no festival.

O show da turnê "Loom", que começa em julho nos EUA, será apresentado no Rock in Rio e é a "maior produção" que o Imagine Dragons já fez. "Estou muito animado, porque esse é um dos meus festivais preferidos do mundo todo", conta Dan Reynolds em entrevista a Splash.

Vai ser a maior produção que já fizemos: a narrativa, os visuais e a quantidade de músicas que temos para selecionar. Nós vamos tocar 'Loom' inteiro, mas também vamos tocar muitas faixas antigas e algumas faixas muito antigas. Dan Reynolds, do Imagine Dragons

Álbum é o mais coeso e "mais Imagine Dragons" da carreira do grupo, diz o vocalista. "Em termos sonoros, esse é o nosso álbum mais colorido. [...] Muito ritmo, há muitas músicas mais aceleradas. Além disso, esse é o primeiro álbum em que trabalhamos com um produtor, a dupla Mattman and Robin. [...] Em razão disso, esse é o nosso álbum mais coeso. [...] Também é o álbum mais 'Imagine Dragons'. Acredito que meio que estivemos procurando quem nós somos por muito tempo e, nesse disco, chegamos a algum lugar."

Dan Reynolds, vocalista do Imagine Dragons, durante show em Monterrey, no México, em março de 2024; grupo é atração do Rock in Rio, em setembro Imagem: Medios y Media/Getty Images

Dan, que costuma dizer que compor é como "escrever no diário", afirmou que as composições do novo álbum trazem todo tipo de emoção. "Há temas de perda, luto, empolgação pelo que está por vir, recomeços, alegria, tristeza, raiva. Todas essas emoções diferentes pelas quais você passa escrevendo em um diário. Você tem um dia que é ótimo, aí o próximo dia pode ser horrível. Tem um pouco de tudo."

Dan Reynolds prefere "vida simples"

O líder do Imagine Dragons diz ser "introvertido" e não curte as farras típicas de estrelas do rock. "Mesmo que eu ame estar no palco, me apresentando, depois eu gosto de ir pra casa. Eu não gosto das festinhas que acontecem depois. Nunca curti esse tipo de coisa. Eu não gosto da fama. Eu não gosto das coisas que vêm com isso. Eu que entrei nisso, estou bem, sei que é o que vem com a fama. Mas amo música. Amo cantar e compartilhar música com as pessoas."

Dan conta que lutou contra vícios a vida toda e não curte a "glamourização" das drogas. "Perdi vários amigos próximos para as drogas ao longo da vida. Então, não é algo atraente para mim. Não há nada de bonito nas drogas. Eu entendo que é algo muito celebrado no mundo do rock. Eu não julgo, só não é para mim."

Um grande dia para mim consiste em levar meu cachorro para passear e depois comprar café. Talvez sair para comer. A maioria das coisas que amo, posso fazer na minha casa. Pintar, escrever, compor músicas. Tenho os mesmos amigos desde pequeno. Gosto de levar uma vida simples. Dan Reynolds

Será que Dan Reynolds vai tirar a camiseta no show do Imagine Dragons no Rock in Rio? Imagem: Shlomi Pinto/Getty Images

Ingressos do Rock in Rio estão à venda

A pré-venda para membros do Rock in Rio Club começou no dia 14 de maio e vai até o dia 23, às 12h.

A pré-venda para clientes com cartões de crédito Itaú, Credicard ou Iti começa nesta segunda-feira (20) às 23h e vai até 23 de maio às 12h.

A venda geral começa nesta quinta-feira (23), às 19h. Todas as vendas serão feitas pelo site da Ticketmaster.

Os ingressos custam R$ 397,50 (meia-entrada) e R$ 795 (inteira). Clientes Itaú têm 15% de desconto. Não há taxa de serviço.

O Imagine Dragons se apresenta no dia 14/09, no Palco Mundo. A data inclui atrações como OneRepublic, Zara Larsson e NX Zero.