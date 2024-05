Novo podcast do UOL, 'Deu Tilt' traz tecnologia que muda a vida dos humanos

Pensado para "os humanos por trás das máquinas", o podcast "Deu Tilt" pretende ser uma conversa bem-humorada e aprofundada sobre temas que dominam a discussão de quem vive de tecnologia no Brasil.

Apresentado pela dupla Diogo Cortiz, professor na PUC-SP e doutor em Tecnologias da Inteligência e Design Digital, e Helton Simões Gomes, jornalista e editor de Tilt, o programa vai ao ar às terças-feiras no Canal UOL, no Spotify e no YouTube.

O primeiro episódio vai tratar das personalidades sintéticas, ou seja, aquelas criadas por inteligência artificial ou outros métodos automatizados e que agora invadem as redes sociais.

Esses seres puramente digitais já são modelos de negócios para lá de lucrativos para seus criadores, gerando renda por meio de publicidade, venda de produtos e assinaturas de conversas via chat. E o Brasil está cheio deles.

O crescimento numérico dessas figuras traz novos pontos de reflexão. Muitos consideram que essas máquinas podem se tornar um obstáculo à sociabilidade entre os seres humanos na internet. Além disso, a presença dessas ferramentas pode ser entendida por outros como uma maneira de aprofundar a dificuldade em saber o que é real ou não.

Entre os entusiastas dessas tecnologias estão aqueles que vêem como natural esse avanço. Para eles, é positiva a forma como máquinas adquirem características humanas e podem funcionar a serviço da humanidade, servindo de companhia para quem sofre com solidão ou de depressão.

O programa ainda contará com participações especiais de figuras proeminentes da tecnologia e da cultura pop para discutir hábitos digitais e visões de futuro sobre inovações.

Exercício futurístico

Como seria o mundo se algumas tecnologias não existissem e determinadas decisões não tivessem sido tomadas? "Deu Tilt" tratará dessas questões no quadro "E se", uma conversa sobre as possibilidades e impactos da não existência de algumas tecnologias. Perguntas como "E se a Apple não tivesse lançado os iPhones?" Ou "E se a Meta tivesse comprado o finado Twitter?" vão agitar esse quadro.

No primeiro episódio, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes debatem como seria o mundo se o Orkut ainda existisse.

Outros quadros são o "FAQ", em que os apresentadores respondem perguntas enviadas por personalidades brasileiras sobre os mais variados temas da tecnologia, e o "Vai de arrasta pra cima?", um momento de reagir a publicações e comentários de figuras relevantes na tecnologia.

Assine o podcast Deu Tilt. Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre as tecnologias que movimentam os humanos por trás das máquinas. O podcast Deu Tilt é publicado às terças-feiras no YouTube do UOL Prime e Spotify.