Tragédia no RS: inundações provocam adiamento de festivais e shows

As fortes chuvas no Rio Grande do Sul impactaram a agenda de shows e festivais de música no estado. Mais de 1,4 milhão de pessoas foram afetadas pelos temporais.

Programação afetada

Festival Turá informa o adiamento do evento em Porto Alegre (RS) por causa do desastre Imagem: Reprodução/Instagram

Turá anunciou o adiamento do evento em Porto Alegre. "Entendemos que esse não é o momento de realizar o Festival Turá, que estava previsto para os dias 25 e 26 de maio", informou a organização.

Festival informou que se compromete a anunciar, assim que possível, uma nova data. "Todos os ingressos já adquiridos para o festival seguirão válidos, sem necessidade de troca. Em caso de dúvidas, acesse: ticketsforfun.com.br/contato."

Banda Roupa Nova comunicou que os shows que aconteceriam nos dias 3 e 4 de maio, no Auditório Araújo Vianna, na capital do RS, foram adiados para os dias 1 e 2 de agosto de 2024. "A banda se solidariza com a população que vem sofrendo com as fortes chuvas e se compromete a voltar para realizar as apresentações", explicou o grupo, por meio de comunicado nas redes sociais.

Armandinho publicou vídeo nas redes sociais Imagem: Marcos Nagelstein/ Agência Preview

Armandinho adiou os shows que estavam marcados para acontecer em Santa Maria e Novo Hamburgo. As apresentações foram remarcadas para os dias 21 e 22 de junho, respectivamente. "Eu fico triste porque várias das cidades atingidas eu já toquei várias vezes, tenho muitos fãs. A gente fica muito triste e preocupado com tudo o que está acontecendo", contou o artista, em vídeo publicado no Instagram.

Show da banda norte-americana The Calling, que aconteceria no dia 7 de maio, em Porto Alegre, foi suspenso. A Abstratti Produtora informou que uma nova data será divulgada em breve. "Todos os ingressos adquiridos seguem válidos e sem necessidade de troca, garantindo os mesmos setores e o mesmo local no Bar Opinião."

Prime Rock Brasil foi adiado. O festival, que estava marcado para 18 de maio, no Parque Harmonia, ainda não tem uma nova data para acontecer. A programação contava com shows de Capital Inicial, Samuel Rosa, Blitz, Biquini, Lobão e Tenente Cascavel.

Agora é hora de não pensar em mais nada, a não ser em que se resolva essa triste situação, ajudar os que mais necessitam e solidarizar em tudo que pudermos. Prime Rock Brasil

O cantor Alexandre Pires, que se despede do SPC em turnê por quase 40 cidades Imagem: Divulgação

Shows da turnê "SPC Acústico 2 - O Último Encontro", que aconteceriam nos dias 17 e 18 de maio, foram remarcados para os dias 20 e 21 de setembro. As apresentações serão no mesmo local: Auditório Araújo Vianna, em Porto Alegre. Os ingressos permanecerão válidos para as novas datas.

Agradecemos imensamente a compreensão de todos neste momento desafiador e nos unimos em solidariedade ao Rio Grande do Sul, realizando e mobilizando junto ao nosso público doações direcionadas para as vítimas dessa tragédia. SPC

Apresentação de lançamento do álbum "Poesia Brasileira", da cantora lírica Andiara Mumbach e do violonista clássico Marcel Estivalet, também foi adiada. O espetáculo estava marcado para o dia 11 de maio, no Teatro de Câmara Túlio Piva. Uma nova data será anunciada "assim que possível".

Orquestra Sinfônica de Porto Alegre anunciou o cancelamento de todos os concertos agendados para o mês de maio. As atividades da Fundação OSPA estão temporariamente interrompidas por causa das fortes chuvas no estado.

Fábio Porchat anunciou cancelamento por meio de comunicado nas redes sociais Imagem: Reprodução

Fábio Porchat anunciou o cancelamento do show de stand up Histórias do Porchat, nos dias 23, 24 e 25 de maio, nas cidades de Nova Hamburgo, Santa Maria e Porto Alegre. "Evidentemente que os shows estão cancelados e os ingressos restituídos. Como uma maneira de ajudar nessa situação ainda sem dimensões mensuráveis, vou doar para o Rio Grande do Sul o valor que eu receberia de cachê com esses shows."

Prefeitura de Porto Alegre suspendeu por 15 dias a realização de eventos em espaços públicos no município. O decreto foi publicado no último dia 6 de maio.

Chuvas no RS

Os prédios da Secretaria da Cultura do Rio Grande do Sul e o Museu de Arte do Estado Imagem: HANDOUT/AFP

Cerca de 100 mil casas foram destruídas ou danificadas pelas chuvas que atingem o Rio Grande do Sul. Prejuízo é de R$ 4,6 bilhões e 99,8 mil casas foram afetadas, calcula a Confederação Nacional de Municípios. Dados são parciais, já que ainda há cidades submersas pela água onde danos não foram medidos.

Cheia que inunda Porto Alegre ainda levará dias para retornar a patamares seguros. O sistema de proteção contra enchentes, que circunda a cidade, foi projetado para suportar até 6 metros de altura.