Galã, filho de padre causa curiosidade no TikTok e ganha 300 mil seguidores

Daniel Marques Gozzi, 22, viralizou com um vídeo sobre sua própria vida. Filho de um padre, ele ganhou mais de 300 mil seguidores no TikTok em uma semana. A grande maioria são mulheres, candidatas a sogra do padre.

Eu sou filho de um padre, e é lógico que quando eu falo isso as pessoas falam: 'como assim?'

Adoção

Daniel foi adotado pelo pai, o padre Roberto Carlos Scaler, quando tinha 7 anos. O pároco já visitava o abrigo em que o menino vivia. "A gente teve uma conexão tão forte que a partir do momento em que nos conhecemos, já comecei a associar ele com uma figura paterna. Antes de me adotar, ele foi meu padrinho, me levava para passear, me levava nas missas. Acho que forma como eu adotei ele como pai, fez ele me ver como filho", contou em entrevista a Splash.

Até hoje, o estudante de direito mora com o pai na casa paroquial, em Mogi Guaçu (SP). "É praticamente como se fosse dentro da igreja, porque faz parte da paróquia".

Apesar da origem inusitada, que sempre causou surpresa em quem o conhece, Daniel diz ter uma relação normal com o pai. Ele ainda garante que o padre Roberto não é "conservador" e nem "superprotetor".

O rapaz chegou a conhecer a mãe biológica, que morreu quando ele tinha 16 anos. "Ela não tinha condição financeira nem psicológica para me criar [...] Meu pai nunca quis que eu perdesse o vínculo com a minha família biológica, tanto que eu tenho contato com meus irmãos hoje".

Católico, Daniel não quer ser padre, mas já foi coroinha e participou de um grupo de jovens da igreja. "Eu ajudava bastante [nas missas]. Hoje, eu só ajudo na liturgia e vou no grupo de jovens. [?] Por conta da faculdade também acaba não dando muito tempo para fazer tudo que eu queria".

O sucesso

Daniel decidiu fazer o vídeo justamente por sempre responder às mesmas perguntas quando contava ser filho de um padre. "Quando você lida com isso a vida inteira, desde os 6, 7 anos, [com] todo mundo tendo curiosidade... Eu falei: 'eu vou gravar um vídeo e ver no que vai dar'".

Ele criou o perfil no TikTok um dia e, no outro, publicou o vídeo, que já tem mais de 12 milhões de visualizações. "Eu soltei o vídeo e fui para academia. Na hora que voltei, não parava de chegar notificação no celular".

Em uma semana, Daniel ganhou mais de 300 mil seguidores, tanto no TikTok quanto no Instagram. A primeira rede foi tomada de vídeos de pessoas encantadas pelo "filho do padre". "Eu acho sensacional essa criatividade do pessoal. E eu vejo como uma forma de carinho, querendo ou não, isso tudo se resume a um elogio, né?"

Para a alegria de todas as fãs, Daniel está solteiro. Mas, para a tristeza delas, ele diz que "não é o momento" de se envolver com ninguém. De qualquer forma, ele ressalta que a escolhida não terá a obrigação de ser católica.

A pessoa "ideal" para o estudante seria alguém que trate bem os outros, queira ter filhos e goste de cachorro. "[Para eu me envolver com alguém] eu preciso conhecer primeiro a pessoa. O que mais importa para mim é o caráter da pessoa, os objetivos dela".

Daniel acredita que, em um relacionamento, as coisas devem ser ajustáveis. "Eu penso que você tem que fazer aquela pessoa feliz, até porque se você não faz esse papel, de tentar todo dia conquistar aquela pessoa, todo dia ser a sua melhor versão para ela, não faz sentido você estar um relacionamento".

Novos planos

Com o sucesso e as novas oportunidades, Daniel decidiu trancar o curso de direito. "É uma decisão um pouco difícil, porque eu gosto da faculdade, mas eu acredito que eu tô tendo uma oportunidade agora", disse com a voz embargada e segurando o choro.

Quando criança, ele queria ser jogador de futebol, sonho que acabou abandonando. Agora pensa em ser ator. "Eu estou tendo uma oportunidade e quero aproveitar ao máximo. Eu não sei o quanto isso vai durar, se vai durar, mas eu vou trancar o direito, se eu for estudar vai ser em algo relacionado à arte. Eu penso em fazer artes cênicas, um dia ser ator, pode ser de novela, filme, série".