Foi 'Belo' enquanto durou: de modelo a atriz, relembre os namoros do cantor

Antes mesmo de terminar o casamento com Gracyanne Barbosa, Belo já vivia uma "nova paixão", segundo o colunista de Splash Lucas Pasin. A vida amorosa do cantor sempre foi muito comentada, desde sua relação com Viviane Araújo até o longo casamento com a musa fitness.

Relembre alguns relacionamentos de Belo:

Viviane Araújo

Viviane Araújo e Belo em 2001 Imagem: Fernanda Fernandes/Folhapress

O relacionamento de Viviane Araújo e Belo durou nove anos, entre 1998 e 2007.

Os artistas chegaram a morar juntos, mas nunca oficializaram a união. Quando Belo foi preso, Vivi passou a visitar o pagodeiro na prisão e até hoje muito se especula sobre as supostas traições que colocaram um fim ao romance.

Luciana Picorelli

Luciana Picorelli Imagem: Imagem/Divulgação

A ex-modelo e jornalista Luciana Picorelli namorou o cantor por pouco mais de três anos, pouco antes de ele assumir o relacionamento com Gracyanne.

Apesar de o romance nunca ter sido assumido pelo cantor, Picorelli já falou sobre o caso em algumas entrevistas. Segundo o Extra, os dois se conheceram em 2004, enquanto Belo ainda estava com Vivi. Ao Metrópoles, ela disse que se arrepende de ter vivido algumas situações na época. "Tive síndrome do pânico, tive ansiedade generalizada", contou.

Gracyanne Barbosa

Gracyanne Barbosa e Belo em evento no Rio de Janeiro Imagem: REGINALDO TEIXEIRA / RT FOTOGRAFIA

Belo conheceu Gracyanne Barbosa quando a então dançarina tinha 16 anos. Nessa época, o músico tinha 25 anos e ainda namorava Vivi.

Eles se casaram em 2012. A cerimônia aconteceu na Igreja da Candelária e foi celebrada pelo padre Marcelo Rossi. O término aconteceu após um desgaste na relação.

Rayanne Figliuzzi

Rayane Figliuzzi tem mais de 100 mil seguidores nas redes sociais Imagem: Reprodução/Instagram

Apontada como amante de Belo, Rayane Figliuzzi tem 26 anos, é modelo, empresária e tem passado criminoso. Segundo Lucas Pasin, colunista de Splash, o cantor mantém um caso com a influenciadora há mais de um ano.

Atriz e influenciadora digital, ela também já se envolveu com outros famosos. Quando trabalhava como modelo, foi apontada como affair de Saulo Pôncio. Além disso, em 2020, ficou hospedada em uma mansão alugada pelo rapper norte-americano Tyga, durante sua passagem pelo Brasil.