Onde família de Zefa Leonel vai morar após se tornar milionária?

Nos próximos capítulos da novela das 6 "No Rancho Fundo" (Globo),a família de Zefa Leonel (Andrea Beltrão) fica milionária após vender a turmalina paraíba.

O que vai acontecer

Depois que Quinota (Larissa Bocchino) e Artur (Túlio Starling) voltarem do Rio de Janeiro com a documentação provando que a pedra preciosa é da família Leonel por direito, a família fica rica. Com muito dinheiro no bolso, eles decidem deixar Lasca Fogo.

Seu Tico Leonel (Alexandre Nero) e todos seus parentes se mudam para o Hotel São Petersburgo, em Lapão da Beirada. Quintilha (Ju Colombo), que nesse momento será a dona do estabelecimento, fica chocado com a chegada deles por lá.

Muitos hóspedes ficarão perplexos com a família no local. Os ex-pobres causarão confusões no hotel durante sua adaptação ao novo estilo de vida.

A novela "No Rancho Fundo", escrita por Mário Teixeira, vai ao ar de segunda a sexta, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.