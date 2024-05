Sabia que a Disney tem estrela Michelin? Saiba quanto custa comer por lá

O restaurante Victoria & Albert's, dentro do Grand Floridian Resort, no complexo de Walt Disney World, na Flórida, se tornou na segunda quinzena de abril a primeira casa dentro de um parque temático americano a ganhar uma estrela no prestigiado guia Michelin — considerado "a bíblia da alta gastronomia". É também a primeira vez que a Disney recebe uma honraria deste tipo por um de seus estabelecimentos.

Mas, afinal, o que há de especial no restaurante da terra do Mickey Mouse? Para começar, o Victoria & Albert's está bem distante dos personagens da animação e se inspira esteticamente em figuras históricas: a rainha Vitória, do Reino Unido, e o príncipe Albert, tataravôs do rei Charles 3º.

Retrato da rainha Vitória e seu esposo, o príncipe Albert, no restaurante que leva o nome do casal no Grand Floridian Resort, da Disney Imagem: Divulgação/Disney

Localizado a alguns minutos do Magic Kingdom, o restaurante abriu em 1988 com a proposta de encantar os adultos que visitam os parques "celebrando" o jubileu de Diamente de Vitória — crianças menores de 10 anos não são permitidas nos ambientes e é preciso usar trajes semiformais ou formais para entrar no local.

Desde então, ele passou por uma ambiciosa reforma que modernizou o layout para sua reabertura em 2022, mas ainda mantém os ares de uma volta ao passado, ao charme da realeza do século 19 com lustres cintilantes de cristal, murais de inspiração vitoriana, bordados delicados e laços, entre outros detalhes.

Uma das delícias do menu de café e chá Imagem: Divulgação/Disney

Já a cozinha é comandada pelo chef Matthew Sowers, que desenvolvem o menu degustação da casa que destaca ingredientes e sabores de cada estação usando técnicas sofisticadas. Seguindo este modelo, você pode escolher um dos três cardápios fixos, cada um incluindo diversos pratos, que saem a partir de US$ 295 (R$ 1.495) por pessoa.

Também estão disponíveis harmonizações de vinhos (US$ 155 ou R$ 785) e bebidas sem álcool (por US$ 115 ou R$ 583) com as refeições — a carta do Victoria & Albert's, sob curadoria do maître d'hôtel Israel Pérez, conta com mais de 500 vinhos de 35 regiões. Apesar de a coleção ser constantemente atualizada, alguns rótulos raros são do início dos anos 1900.

Prato de peixe-rei com cenouras e batatas peruanas servido no Victoria & Albert's Imagem: Divulgação/Disney

Quem visita a casa ainda pode escolher uma das três experiências possíveis: The Dining Room, em que se faz a refeição no salão principal sob a cúpula da grande rotunda, um ambiente inspirado por um jardim; Queen Victoria's Room, um salão elegante com portas de vidro e lareira recebe apenas quatro casais por noite para um jantar com direito a menu degustação expandido e, finalmente, o Chef's Table, em que é possível curtir a refeição interagindo com a equipe e assistindo de pertinho aos preparos customizados perto da cozinha na mesa do chef para até seis pessoas.

Restaurante Victoria & Albert's, no Grand Floridian Resort de Walt Disney World, ganhou estrela no guia Michelin Imagem: Divulgação/Disney

Todo o serviço recebeu uma estrela no guia — que concede até três, apenas — e o título de "cozinha de alta qualidade". Os experts do Michelin alertam que não é fácil conseguir uma reserva no Victoria & Albert's, mas que a "recompensa é um tipo de mágica raramente vista atualmente" graças a um ambiente intimista e um atendimento sem pressa, com refeições comparadas a "uma valsa de três horas".

A mesa do chef Imagem: Divulgação/Disney

O chef Matthew Sowers cozinha com vitalidade contemporânea e reúne influências da Ásia aos nórdicos. Pense em tortas delicadas harmonziadas com um lagostim da Nova Zelândia, surpreendentes sanduíches feitos com carpaccio de carne de veado e repolho roxo, além de molhos ousados como o bordelaise de refrigerante de cereja. Outros detalhes como listas de água, um serviço decorado de café e chá, além de um programa sério de vinhos impressionam ainda mais. Destaca o guia Michelin.

Detalhes do lustre do Victoria & Albert's, no Grand Floridian Resort Imagem: Divulgação/Disney

Este não é o primeiro prêmio de prestígio do Victoria & Albert's, apesar de coroar sua lista de conquistas. A casa mantém o status de AAA Five Diamond Award desde 2020, além de acumular cinco estrelas no Forbes Travel Guide desde 2018, o prêmio de excelência da revista Wine Spectator e fazer parte da lista regional do Florida Trend Golden Spoon Hall of Fame.

Para ter a experiência da casa, é preciso fazer reservas com antecedência. Além disso, é preciso ficar atento: caso os planos mudem, é preciso alterá-las com antecedência de pelo menos cinco dias. Caso contrário, é cobrada uma taxa de cancelamento de US$ 100 (R$ 507) por pessoa.

Mais informações sobre o Victoria & Albert's ou para realizar a reserva, acesse o site da casa no disneyworld.disney.go.com/pt-br/dining/victoria-and-alberts-overview/.