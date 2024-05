Quer ter orgasmos mais fortes e longos? Segredo está na respiração; aprenda

Estudos comprovam que respirar do jeito certo é capaz de diminuir os níveis de ansiedade e de estresse no corpo, além de influenciar positivamente no sono e até contribuir para a redução da pressão arterial. Porém, os benefícios não param por aí: puxar e soltar o ar corretamente facilita o prazer, tornando os orgasmos femininos e masculinos mais longos e fortes.

A ideia é defendida principalmente pelos especialistas em tantra. A seguir, aprenda desenvolver uma respiração mais consciente no dia a dia e aplicar a técnica nos momentos a dois:

Puxa e solta

A respiração é responsável pelo fluxo da energia no corpo. Ela traz presença, relaxamento e movimento. Se não fazemos da forma correta, nossa vitalidade fica baixa.

Quando estamos estressados ou ansiosos, a respiração tende a ficar mais curta e rápida. Dessa forma, o ar chega até os pulmões, mas não até o diafragma. Quando o mesmo acontece durante as relações sexuais, isso dificulta o prazer.

A forma errada de puxar o ar trava o ciclo que leva ao orgasmo.

Comece a treinar antes

O ideal é respirar conscientemente antes, durante e após a relação sexual. Para isso, indica-se uma maneira simples de começar: puxe o ar durante sete segundos e solte pelas duas narinas. Isso já ajuda na ativação dos cinco sentidos, essenciais para o envolvimento sexual.

É iniciante? Tudo bem! Deite sobre um colchonete e dobre as pernas. Deixe o quadril firme no chão e os pés unidos um do lado do outro. Relaxe braços, ombros, pescoço e cabeça. Em seguida, junte joelho com joelho e contraia uma coxa na outra. Faça isso durante, no mínimo cinco minutos. Durante esse tempo, faça inspirações longas e depois deixe o ar sair pela garganta.

A segunda parte do exercício tem o intuito de descobrir os pontos de vibração do corpo. Lentamente, vá abrindo as pernas dobradas. Você vai sentir algumas partes tremerem, como se fossem espasmos musculares. Permita que eles surjam e passem sozinhos, observando a sensação. Aos poucos, as vibrações vão acontecer não somente no abdômen, mas também na cabeça e em outras partes.

A ideia é preparar o corpo para expandir as sensações, usando a respiração como base. Dessa forma, durante o sexo a pessoa consegue focar a energia não somente nos órgãos genitais, mas no corpo inteiro. Isso expande a sensação orgástica. Assim, o prazer vem aos poucos. Por isso chega intensamente e dura por mais tempo.

Sexo de tirar o fôlego?

Na verdade, o ideal é que em vez de tirar o fôlego um do outro, o casal tenha bastante ar, mesmo durante o orgasmo. Para aumentar o prazer feminino nas relações sexuais, a dica é intercalar exercícios de pompoarismo (contraindo e relaxando os músculos do assoalho pélvico) com a respiração.

Uma dica durante as relações é soltar todo o ar e deixar os pulmões vazios por alguns instantes. Enquanto isso, contrair o glúteo e as coxas com força. Depois, relaxar e voltar a respirar normalmente, sentindo os pontos de prazer do corpo todo.

Quando o orgasmo chegar, a ideia é liberar toda a energia junto com o ar. Em vez de respirar rapidamente, fazer inspirações e expirações longas ajuda a prolongar a sensação.

Fontes: Danni Cardillo, mestra tântrica; e Deva Geeta, terapeuta tântrica

*Com matéria publicada em 12/11/2019