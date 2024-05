Gracyanne diz que estava casada ao viver affair e afirma: 'Não foi traição'

Gracyanne Barbosa admitiu que estava casada com Belo quando se envolveu com Gilson de Oliveira, mas nega que o caso tenha sido uma traição.

O que aconteceu

Barbosa destacou que Gilson não era seu personal, mas um amigo de musculação. "Ele não era meu personal. Ele era meu amigo na academia e [o nosso envolvimento] foi um momento de carência, eu precisava de um cuidado e, como a gente [eu e Belo] estava brigado, acho que ele [Belo] também conheceu outras pessoas, mas não fui atrás", declarou durante participação no PodCats.

Gracyanne disse que Belo sabia do caso e ela não considera como traição. "As pessoas falam que foi traição, mas pra mim e pra ele não foi. A gente conversou sobre isso. Acho que foi errado, porque eu ainda estava casada, me arrependo muito, não teria feito [de novo]. Mesmo estando brigados, eu o magoei".

A influenciadora lembrou que conheceu o cantor quando era jovem. "Na minha vida, eu sempre me vi sozinha. Conheci o Belo muito jovem, quando a gente se reencontrou, começou a namorar e logo casou, eu nem sabia que eu podia amar tanto e que eu podia aprender tanto com uma pessoa sobre amor".

Barbosa contou que a relação começou a esfriar e eles se afastaram um do outro. "Quando vi que ele estava se afastando? não acredito que foi por falta de amor, a relação vai se desgastando mesmo... Muita coisa, muita gente morando em casa e às vezes ao invés de conversar coisas nossas, a gente estava resolvendo problemas dos outros".

A famosa disse que "errou" ao não demonstrar para Belo que precisava de mais companheirismo. "Eu fui errada. Não demonstrei o que eu precisava. Por mais que a mulher seja forte, que ela seja poderosa e empoderada, tem hora que a gente quer um abraço. Queria que ele falasse: 'Relaxa, amor, eu estou aqui'. Não aconteceu, mas eu também não falei".

Gracyanne Barbosa e Belo foram casados por 16 anos e anunciaram a separação no mês passado.