Ex-One Direction, Louis Tomlinson faz shows em São Paulo e Curitiba

Louis Tomlinson, 32, chegou ao Brasil com sua turnê mundial "Faith in the Future". O ex-One Direction realizou nesta quarta-feira (8) o primeiro show, de três no Brasil, no Rio de Janeiro.

O que vai acontecer

Cantor faz mais dois shows no Brasil. No sábado (11), ele se apresenta em São Paulo, no Allianz Parque. Já no domingo (12), em Curitiba, na LIGGA Arena (CAP).

Louis esteve no Brasil em abril. Ele fez uma breve passagem no país para dar entrevistas e fazer um "meet & greet" com fãs. Seu último show aqui foi em 2022, durante a turnê do álbum "Walls", com ingressos esgotados e até um show extra.

Fez sucesso com One Direction. Com o fim da banda em 2016, ele seguiu carreira solo. Desde então, lançou dois álbuns, "Walls" e "Faith in the Future", além de "LIVE", com apresentações ao vivo.

Louis Tomlinson - Faith in the Future World Tour

São Paulo

Quando: 11/5, às 20h

Onde: Allianz Parque (av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca)

Quanto: de R$ 160 (meia, cadeira superior) a R$ 1.000 (inteira, deck)

Curitiba

Quando: 12/5/, às 20h

Onde: Ligga Arena (r.. Buenos Aires, 1,260 - Água Verde)

Quanto: de R$ 290 (meia, cadeira superior) e R$ 960 (inteira, pista premium)

Classificação: 14 anos; menores de 14 anos apenas acompanhados dos pais/responsável legal.

Ingressos à venda no site da Livepass