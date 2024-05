Castelo Rá-Tim-Bum: elenco vai celebrar 30 anos com bolo e velinhas em SP

O elenco do Castelo Rá-Tim-Bum vai se reunir nesta quinta-feira (9), no Teatro Oficina, no Centro de São Paulo, para comemorar os 30 anos da estreia do programa. O evento será aberto ao público de 11h30 às 12h30.

Por volta de 12h os atores e produtores farão uma contagem regressiva para celebrar a data. "O Castelo Rá-Tim-Bum foi lançado no Jornal da Cultura das 12h, então cantaremos parabéns, sopraremos velinhas e dividiremos um bolo com 10 crianças da escola infantil vizinha do teatro", explica o ator Pascoal da Conceição, que interpretava o Dr. Abobrinha

Sobre os 30 anos do programa, Conceição destaca que o Castelo Rá-Tim-Bum fez parte da infância de muita gente. "Castelo Rá-Tim-Bum é isso: solidariedade, compaixão, luta e muito orgulho e emoção".