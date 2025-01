Vinicius Lok Dog mira nocaute para evitar "arbitragem caseira" no UFC Arábia Saudita

Promessa do MMA, Vinicius Oliveira visa dar continuidade ao seu bom momento na carreira no UFC Arábia Saudita. Neste sábado (1º), o brasileiro enfrenta o russo Said Nurmagomedov pelo peso-galo (61 kg) e tem um objetivo claro em mente: vencer seu rival pela via rápida.

Em entrevista exclusiva à Ag. Fight, 'Lok Dog' explicou que, como irá competir em território hostil - uma vez que os russos costumam receber o apoio da torcida local em eventos na região - a melhor maneira de não ser surpreendido negativamente pelos juízes laterais é definir o combate em seus 15 minutos de duração. Portanto, o brasileiro, por ser especialista em trocação e um dos lutadores mais poderosos da categoria, prometeu nocautear o oponente e, assim, frustrar os fãs presentes 'anb Arena'.

Vale pontuar que Nurmagomedov nunca foi nocauteado ou finalizado no MMA. De qualquer forma, 'Lok Dog', invicto no UFC, esbanjou confiança e afirmou que irá conseguir colocar seu plano em prática.

"Não tenho muitas opções. Tenho que nocautear nessa luta. A gente sabe, estou na área deles. Se a luta for por pontos, vou perder. Não estou falando isso da boca para fora, o mundo todo sabe disso e não é só contra os brasileiros. A minha opção é nocautear. Vou acabar por nocaute essa luta. Para ganhar essa luta por pontos, tenho que massacrar ele nos três rounds. Se a minha mão entrar nesse massacre, é caixão e vela preta, já era. Tenho total certeza que vou nocautear nessa luta. Se ele tiver sorte, ele passa do primeiro round, porque sei o que preciso fazer para vencer", declarou o atleta.

Registro de Lok Dog no MMA

Vinicius Oliveira, de 29 anos, é uma promessa do MMA. O brasileiro iniciou sua trajetória no esporte em 2015 e estreou no UFC em 2024. Na modalidade, 'Lok Dog' construiu um cartel composto por 21 vitórias, sendo 18 pela via rápida (16 por nocaute e duas por finalização), e três derrotas. Seu principal triunfo foi contra Ricky Simon.