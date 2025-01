Santos x São Paulo: veja informações e prováveis escalações do clássico válido pelo Paulistão

Neste sábado, Santos e São Paulo se enfrentam pela fase de grupos do Campeonato Paulista de 2025. A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 20h30 (de Brasília), pela sexta rodada.

As equipes vivem momentos distintos no torneio. O Peixe, que perdeu para o São Bernardo na última rodada, vem de três derrotas seguidas, incluindo o clássico contra o Palmeiras. Do outro lado, o Tricolor, que bateu a Portuguesa por 2 a 1, ainda não perdeu na competição. Até aqui foram três triunfos e um empate.

O Santos ocupa a 2ª posição do grupo B, com quatro pontos, três a menos que o líder Guarani.

Para o clássico, o treinador Pedro Caixinha deve repetir a escalação do jogo contra o São Bernardo. O goleiro Brazão sentiu dores nos dedos após uma defesa durante a partida, mas realizou exames na quinta-feira e não foi diagnosticada nenhuma lesão.

Willian Bigode (lesão na coxa direita), Thaciano (inflamação na coxa esquerda), Aderlan (lesão no joelho esquerdo), Escobar (edema muscular) e Lucas Braga (dores na região lombar) seguem de fora.

Pelo lado do Tricolor, o treinador Luis Zubeldía promete levar a campo força máxima para a Vila Belmiro. O São Paulo preservou seus principais atletas no duelo contra a Portuguesa.

O único desfalque é Luiz Gustavo, que segue longe dos gramados por conta de uma lesão no dedo do pé.

O Tricolor se encontra na liderança do Grupo C, com dez pontos conquistados, quatro a mais em relação ao Novorizontino, que aparece logo atrás.

No último clássico entre as equipes, o Santos venceu por 1 a 0, com gol de Morelos. A partida, que aconteceu no Morumbis, foi válida pela oitava rodada do Paulistão de 2024.

FICHA TÉCNICA



SANTOS X SÃO PAULO

Local: Vila Belmiro, em São Paulo (SP)



Data: 1º de janeiro de 2025, sábado



Horário: 20h30 (de Brasília)



Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira



Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Raphael de Albuquerque Lima



VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

SANTOS: Gabriel Brazão; JP Chermont, Zé Ivaldo, Luan Peres, Souza; Tomás Rincón, Diego Pituca, Soteldo; Leo Godoy, Tiquinho Soares, Guilherme



Técnico: Pedro Caixinha

SÃO PAULO: Rafael; Igor Vinícius, Alan Franco, Arboleda e Enzo Díaz; Pablo Maia e Alisson; Lucas Moura, Oscar e Luciano; Calleri



Técnico: Luis Zubeldía