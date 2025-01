João Fonseca irá enfrentar Ugo Humbert na abertura de Brasil x França pela Davis

A equipe brasileira de tênis conheceu a ordem dos duelos do confronto diante da França, pela Copa Davis 2025. Sensação do circuito da ATP, João Fonseca (número 99 do mundo) será o primeiro a entrar em quadra contra Ugo Humbert, número 15 do ranking. O jogo será realizado neste sábado, às 10h30 (de Brasília).

"É uma oportunidade de representar e honrar o Brasil. Para mim, é sensacional fazer parte disso e queremos colocar o nosso tênis entre os principais do mundo, assim como no ano passado. Estamos trabalhando para isso e temos um time muito confiante", destacou João Fonseca.

Na sequência, Thiago Wild encara outra pedreira no piso sintético coberto de Orléans. O brasileiro ? 76º do mundo ? joga contra Arthur Fils, 19º do ranking.

"A batalha está chegando. Eles têm uma excelente equipe, da mesma forma que o Brasil também. Nosso grupo é extremamente forte e unido, fazendo a diferença em competições por equipes", comentou Wild.

O domingo na Copa Davis será aberto com o jogo de duplas. Rafael Matos e Marcelo Melo vão representar o Brasil contra a formação francesa que deve ter Benjamin Bonzi e Pierre-Hugues Herbert.

Ainda no domingo, mais duas partidas de simples para fechar o confronto. Wild estará em quadra contra Humbert, enquanto Fonseca vai enfrentar Fils.

Capitão do Brasil, Jaime Oncins observa os tenistas prontos para os jogos. "Nós já sabíamos das possibilidades e adversidades de jogar aqui contra a França. Então trabalhamos durante a semana para deixar a equipe pronta, independente da formação", disse o treinador, que ainda descartou o favoritismo da equipe da casa.

"Se você colocar no papel, a França é favorita pelos rankings e pelo ambiente, mas acredito bastante no nosso time. É uma situação parecida com alguns confrontos recentes que tivemos, como contra a Dinamarca", completou Oncins.

Veja os confrontos entre Brasil x França

Sábado (01/02):

10h30* - João Fonseca (BRA) x Ugo Humbert (FRA)

A Seguir - Thiago Wild (BRA) x Arthur Fils (FRA)

Domingo (02/02):

10h* - Rafael Matos/Marcelo Melo (BRA) x Benjamin Bonzi/Pierre Herbert (FRA)

A Seguir - Thiago Wild (BRA) x Ugo Humbert (FRA)

A Seguir - João Fonseca (BRA) x Arthur Fils (FRA)