Filipe Luís exalta Alcaraz, projeta Danilo e detalha onde Fla pode evoluir

O técnico Filipe Luís, do Flamengo, disse que Alcaraz fez seu melhor jogo na vitória do rubro-negro contra o Sampaio Corrêa, em jogo ocorrido nesta quinta (30) pelo Campeonato Carioca. O comandante ainda projetou o uso de Danilo na equipe e detalhou um ponto a melhorar por parte do elenco.

O que ele disse?

Elogios a meia. O Alcaraz fez o melhor jogo dele aqui. Ele teve todo o timing do mundo de escolher as jogadas certas, deu prioridade para não perder a bola, deu sequência nas jogadas... isso foi importante. Lembro que, no ano passado, ele já dominava acelerando e, em muitas vezes, perdia a bola. Eu gosto que o jogador gire entrelinhas, mas existe o momento certo. A gente conversou e, hoje, ele leu muito bem esse momento de acelerar ou não. Sei a função que ele tem que desempenhar. Se ele faz o que quero e a torcida não gosta, azar: vou defender até o final."

Danilo durante apresentação oficial no Flamengo; zagueiro usará camisa 13 Imagem: Luiza Sá/UOL

Como usar Danilo? "Todo time competitivo tem que saber dominar dois sistemas. O Danilo pode jogar de zagueiro pela direita, pela esquerda, em linha de três... é um cara muito versátil que vai nos dar muitas opções para a zaga. Em algum momento, ele poderá fazer a lateral, mas ele veio como zagueiro, que é como vem jogando nos últimos anos na Europa."

Ele vai jogar a Supercopa? "O Danilo vai estar disponível para o jogo, ele treinou e está bem fisicamente. É um jogador de altíssimo nível e fez um esforço muito grande para vir para o Flamengo. Ele abriu mão de muita coisa para realizar o sonho dele e terá todo apoio, vamos precisar muito do jogador e do líder que é o Danilo. Ele vem potencializar os jogadores e colocar dúvida na cabeça do treinador, além de pressão no Léo Ortiz e no Léo Pereira."

Matheus Gonçalves, do Flamengo, em ação durante jogo contra o Sampaio Corrêa Imagem: Thiago Ribeiro/AGIF

O que pode melhorar no time? "Hoje, enxerguei muitos pontos positivos, mas também alguns para evoluir. Precisamos melhorar nosso terço final e estamos treinando muito para isso. Precisamos chegar com mais gente na área e ter mais malícia na frente do gol. Temos que melhorar isso. De positivo, o time seguiu o plano os 90 minutos. Ninguém saiu da posição do jeito que não queria. Eles tiveram a paciência necessária. Ficou a lição: não deixamos a ansiedade do torcedor influenciar na nossa tomada de decisão. Não tem nenhuma diferença em ganhar de 2 a 0 com gols nos primeiros dez minutos ou com gols no final. O importante é vencer. Fiquei feliz por essa paciência, que em outros jogos não tivemos."

Evolução de Allan. "Coloquei ele no último jogo porque ele veio para esta pré-temporada com outra atitude. Ele veio muito bem fisicamente e se aplicou em todos os treinos. Meu modelo de jogo exige muito dos volantes, exige muita disciplina tática. Ele nunca questionou nada. Ele perguntou, se dedicou e foi um dos que melhor treinaram nesta pré-temporada. O futebol te devolve. É óbvio que a evolução dele vai ser nítida como foi hoje. Ele precisa ficar com essa solidez, se sentir bem, ser elogiado porque merece e continuar evoluindo. O futebol não espera ninguém."

Clássico contra Botafogo pela Supercopa. "Assisti ao jogo deles ontem [contra o Fluminense]. O time seguiu muito o que vinha fazendo no ano passado. Perderam alguns jogadores, mas se reforçaram. O treinador deles soube manter as ideias e, com isso, o Botafogo se torna um time muito poderoso. Eles estarão no mais alto nível, que vença o melhor [na Supercopa]."

Rival com mais descanso. "A decisão pelos reservas foi por causa do próximo jogo, nem pensei que o Botafogo teria um dia a mais de descanso. Se o nosso jogo tivesse sido ontem, poderia tomar outras decisões e começar com outros jogadores. Não reclamo porque tivemos o final de semana para jogar e a semana para treinar. Quem jogou hoje não terá a recuperação ideal, mas precisou dos minutos para entrar na forma física. Vamos chegar no domingo de maneira ótima. Não sei porque isso foi feito, mas posso dizer que minha decisão teria sido outra se o jogo fosse ontem."

Atuação de Juninho. "Ele vem se adaptando porque ficou muitos dias em negociação e treinando não tão bem no Azerbaijão. Pouco a pouco, com ritmo de jogo, ele vai encontrando a forma. Hoje, vimos alguns detalhes e percebemos o quão letal pode ser. Vamos polir bastante ele para se adaptar, não é fácil, são muitos anos fora. O jogador precisa dessa adaptação."

Wallace Yan abriu o placar para o Flamengo após lance de bola parada Imagem: Thiago Ribeiro/AGIF

Força na bola parada. "Para fazer gol de bola parada, você precisa de um grande batedor e de bons cabeceadores. O Luiz Araújo é um excelente batedor de escanteio e falta. Ele tem muitas assistências. No futebol, com time fechado, você tem várias formas de fazer gol: chutando de fora da área, cruzando, triangulando, atacando espaço... o escanteio é uma delas. Acabamos vencendo o jogo assim. Fiquei feliz pela concentração deles."

Cebolinha de volta. "Ele me surpreendeu também porque dizem que a lesão no Tendão de Aquiles é a pior lesão para um jogador, e ele voltou desse jeito depois de cinco meses. Eu perguntei para ele se ele queria jogar os primeiros 45 minutos ou os últimos, e ele pediu para começar. Ele fez um excelente jogo, gostei muito. Para isso está a pré-temporada."