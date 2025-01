Como estão projetos de reforma do Morumbis e da Vila Belmiro? PVC explica

Como estão os projetos das reformas do Morumbis e da Vila Belmiro? O colunista Paulo Vinícius Coelho explicou no Finanças do Esporte.

São Paulo e Santos pretendem reformar seus estádios em parceria com a WTorre, mesma construtora do Allianz Parque, arena do Palmeiras.

PVC: Morumbis tem projeto arquitetônico; falta o financeiro

O colunista detalhou que o São Paulo já tem definido com a WTorre o projeto arquitetônico do Novo Morumbis, mas falta concretizar o projeto financeiro.

O Morumbi quer fazer igual o Monumental de Núñez, que pegou o anel inferior e desceu até o campo, então ele aumentou a capacidade. Para fazer esse projeto, o Morumbi precisa da reforma do córrego que passa por baixo do estádio. Isso já está sendo feito pela Prefeitura e deve terminar no início do ano que vem.

Já tem um projeto arquitetônico desenhado, sem nenhum projeto econômico desenhado. O que quer dizer isso? A WTorre, em parceria com o São Paulo, conversa sobre o modelo do Monumental de Núñez — desce o terreno do campo, desce o anel inferior para que a arquibancada se aproxime e sobe a capacidade para cerca de 85 mil lugares.

Tem um memorando de entendimento, não tem um projeto pronto. Tem uma carta de intenções -- 'pretendemos fazer isso' --, não tem contrato assinado. A WTorre pode fazer isso e explorar uma parte do estádio, dos shows que já acontecem no Morumbi.

Paulo Vinícius Coelho

Projeto Novo Morumbis

Prazo: conclusão até 2030

conclusão até 2030 Ampliação: Modelo semelhante ao do Monumental de Núñez (Estádio do River Plate)

Modelo semelhante ao do Monumental de Núñez (Estádio do River Plate) Construtora: WTorre

PVC: Nova Vila tem projeto avançado, mas o financeiro travou

Em relação à Nova Vila Belmiro, o colunista explicou que o Santos tem o projeto bastante avançado, mas o presidente Marcelo Teixeira tenta redesenhar com a WTorre o modelo financeiro.

A Vila Belmiro tinha um projeto avançadíssimo do ponto de vista econômico e técnico — tem o projeto técnico definido, feito. Tinha um projeto econômico avançando sobre a exploração disso na gestão Andrés Rueda, aí a gestão Marcelo Teixeira disse: 'espera um pouquinho, precisa explorar tudo isso?'

O que se entende é o seguinte: a Vila Belmiro é um espaço que pode render shows num período do ano muito menor que Morumbi e Allianz Parque. Em São Paulo, tem show no ano todo. Na Vila, em teoria, seria no período de férias e é outro perfil de artista.

Então, tem um desenho arquitetônico avançado, mas tem um modelo econômico que recuou, porque a gestão Marcelo Teixeira disse 'não dá pra entregar pra vocês tudo isso'.

Paulo Vinícius Coelho

Segundo PVC, a WTorre pretendia arrecadar sobre a bilheteria dos jogos na Vila Belmiro, o que não agrada a nova gestão do Santos.

A ideia seria [a WTorre] explorar um pouco da bilheteria, diferente do Allianz Parque, porque no Allianz Parque a WTorre não explora bilheteria nenhuma porque tem muito show, mas a Vila Belmiro não vai ter muito show. Quando se fala isto desta maneira, o Santos recua — 'opa, peraí, por que no Palmeiras você não cobra bilheteria?'

Então, tem uma trava no projeto, mas tem um projeto desenhado na gestão Andrés Rueda e a ideia é começar a avançar neste projeto ainda neste ano, tanto que o Santos está desenhando o modelo de jogar mais partidas no Pacaembu.

Paulo Vinícius Coelho

Projeto Nova Vila Belmiro

Prazo: conclusão em 2028

conclusão em 2028 Construção: WTorre

Confira os horários das lives do UOL Esporte:

08h30 - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao Finanças do Esporte na íntegra: