SPFC: Torcida deve cobrar direção por venda de William Gomes, não Zubeldía

Zubeldía não pode ser cobrado pelas decisões sobre vendas de jogadores das categorias de base — como a de William Gomes, afirmou Vitor Guedes no Fim de Papo, nesta quinta (30).

Na opinião do comentarista, o treinador tem feito um bom trabalho e não é responsável por definir quem sai do clube ou os valores dos negócios.

O Zubeldía faz um bom trabalho. Só na várzea que o treinador decide quando vende e por quanto. Quem decide isso é a diretoria. Então, o 'pau' para mim ou não é na diretoria e não no Zubeldía. [...] Essa crítica [sobre vendas da base] até cabe, mas mais à direção do São Paulo que ao Zubeldía.

Vitor Guedes

