Giro da NBA: Shai marca 52 pontos, mas não impede derrota do Thunder

Na madrugada desta quinta-feira, o Golden State Warriors bateu o Oklahoma City Thunder por 116 a 109. Apesar da vitória da franquia de Califórnia, o destaque da partida foi Shai Gilgeous-Alexander, armador do Thunder, que marcou 52 pontos. Do lado dos Warriors, Andrew Wiggins fez 27 pontos.

Em confronto direto da Conferência Oeste, o Golden State Warriors venceu os líderes em casa, alcançou sua 24ª vitória e seguiu na 11ª posição, fora da zona de play-in. O Thunder sofreu sua nona derrota na temporada, mas segue em primeiro na tabela.

Apesar da derrota, o destaque da partida foi o armador do Thunder, Shai Gilgeous-Alexander, que marcou 52 pontos. É a segunda vez que o jogador alcança mais de 50 pontos na carreira. Shai lidera a NBA em pontuação e é o líder na corrida para o MVP (jogador mais valioso) da temporada.

Os Warriors voltam às quadras neste sábado, quando recebem o Phoenix Suns às 00h (de Brasília). No mesmo dia, o Oklahoma City Thunder enfrenta o Sacramento Kings, em casa, às 22h.

New Orleans Pelicans x Dallas Mavericks

Em outro jogo nessa madrugada de quinta-feira na NBA, os Mavericks bateram o New Orleans Pelicans por 137 a 136, fora de casa. O destaque da franquia de Dallas foi o ala-pivô PJ Washington, que marcou um duplo-duplo, com 25 pontos e 14 rebotes. Do lado dos Pelicans, Trey Murphy III fez 32 pontos.

Em mais um confronto da Conferência Oeste, os Pelicans amargaram sua 36ª derrota e seguem na 14ª posição. Já os Mavericks venceram sua 26ª partida e se isolaram na oitava posição, na zona de play-in.

O próximo jogo do New Orleans Pelicans é nesta sexta-feira, quando recebem o Boston Celtics, às 22h. No mesmo dia, o Dallas Mavericks vai até Detroit enfrentar os Pistons, às 21h.

Veja outros resultados da NBA nesta quarta-feira e madrugada de quinta-feira:

Portland Trail Blazers 125 x 112 Milwaukee Bucks



Charlotte Hornets 83 x 104 Brooklyn Nets



Indiana Pacers 133 x 119 Detroit Pistons



Washington Wizards 82 x 106 Toronto Raptors



Miami Heat 106 x 126 Cleveland Cavaliers



Philadelphia 76ers 117 x 104 Sacramento Kings



Boston Celtics 122 x 100 Chicago Bulls



New York Knicks 122 x 112 Denver Nuggets



San Antonio Spurs 116 x 128 Los Angeles Clippers



Phoenix Suns 113 x 121 Minnesota Timberwolves.