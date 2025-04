Memphis e Coronado sofrem traumas e desfalcam o Corinthians na Colômbia

Do UOL, em São Paulo

O Corinthians divulgou no início da tarde de hoje que o meia Igor Coronado e o atacante Memphis Depay serão desfalques para o jogo fora de casa contra o América de Cali, pela segunda rodada da Sul-Americana, na próxima terça-feira, dia 8.

O que aconteceu

Coronado e Memphis foram titulares na vitória de ontem sobre o Vasco, mas se lesionaram na partida. Em Itaquera, o clube do Parque São Jorge atropelou o Cruzmaltino e venceu por 3 a 0 com atuação de gala do holandês.

O meia sofreu um trauma no ombro esquerdo. Coronado foi substituído aos 30 minutos do segundo tempo, dando lugar a Romero. Ele se machucou em lance ainda na etapa inicial, ao cair de mau jeito após disputa pelo alto com Puma Rodríguez.

Já o camisa 10 teve um trauma no tornozelo. Memphis sofreu uma entrada de Piton pouco antes do intervalo e ficou reclamando de dores e cartão, mas nada foi marcado. Ele voltou para os 45 minutos finais e permaneceu em campo até o último apito. Após a partida, ele já preocupava o Corinthians por estar com o pé inchado.

Igor Coronado, do Corinthians, no jogo contra o Vasco, pelo Brasileirão Imagem: Fabio Gianneli/Agif

Sem a dupla, o Corinthians chega a seis baixas para a partida na Colômbia. Além deles, o goleiro Hugo Souza (lesão no retofemoral da coxa direita), o zagueiro Gustavo Henrique (incômodo na coxa direita), o lateral Fabrizio Angileri (lesão muscular no bíceps femoral da coxa esquerda) e o meio-campista Rodrigo Garro (tratamento de tendinopatia patelar do joelho direito na Espanha) já não estavam à disposição e seguem como desfalques.

O elenco alvinegro se reapresentou nesta manhã, realizou atividades no CT e embarca mais tarde para a Colômbia. Os titulares fizeram trabalho regenerativo, enquanto os demais foram a campo para exercícios em campo reduzido. A delegação corintiana ainda fará um último treino amanhã para fechar a preparação.

O clube do Parque São Jorge paulista busca se redimir da derrota em casa para o Huracán na estreia da Sula. A bola vai rolar em Cali a partir das 21h30 (de Brasília).

Confira a lista dos relacionados para a viagem

Goleiros: Felipe Longo, Kauê e Matheus Donelli

Laterais: Hugo, Mana, Matheus Bidu e Matheuzinho

Zagueiros: André Ramalho, Cacá, Félix Torres e João Pedro

Meio-campistas: Alex Santana, André Carrillo, Breno Bidon, Charles, Dieguinho, José Martínez, Maycon, Raniele e Ryan

Atacantes: Gui Negão, Héctor Hernández, Kayke, Romero, Talles Magno e Yuri Alberto