Vice-líder, Flamengo bate Paulistano e emenda quarta vitória seguida no NBB

Neste domingo, no Ginásio do Maracanãzinho, o Flamengo venceu o Paulistano por 70 a 63, em mais uma rodada do Novo Basquete Brasil (NBB). O destaque da partida foi o ala-armador americano Jordan Williams. Ele anotou 16 pontos e ainda contribuiu com seis rebotes e quatro assistências para o time rubro-negro.

Com a vitória, o Flamengo retornou à segunda posição, com 53 pontos, três atrás do líder Minas. Por sua vez, o Paulistano continua na 12ª colocação, com 45. Ambos os clubes estão na zona dos playoffs, mas só a equipe carioca já garantiu sua vaga. Dos 18 times, 16 avançam às oitavas de final.

O Flamengo volta à quadra nesta terça-feira, às 20h30 (de Brasília), quando enfrenta o Brasília, fora de casa. Já o Paulistano recebe o Minas no dia 14, às 19h30.

O jogo

Em um primeiro quarto equilibrado, o Paulistano começou melhor, vencendo por 17 a 16. Brunão, ala-pivô da equipe paulista, foi o destaque inicial da partida, com oito pontos em nove minutos.

O Paulistano conseguiu aumentar a vantagem para quatro, fechando o segundo quarto em 39 a 35. O Flamengo sofreu com o trio Brunão, Ferreyra e Landeira, que, combinados, anotaram 12 pontos.

O Flamengo começou a dominar a partida no terceiro quarto. O ala-armador Jordan Williams anotou nove pontos e ajudou o Rubro-Negro a virar o placar, com 56 a 52.

O último quarto foi marcado pela grande defesa das duas equipes, que sofreram menos de 15 pontos. Com isso, o Flamengo fechou o placar em 70 a 63.