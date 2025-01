Com a presença de Danilo, Arrascaeta recebe camisa 10 do Flamengo no Maracanã e é homenageado por Zico

Nesta quinta-feira, antes do confronto entre Flamengo e Sampaio Corrêa, válido pela sexta rodada do Campeonato Carioca, Arrascaeta recebeu a camisa dez e foi homenageado por Zico. O evento e a partida foram acompanhados por Danilo, novo reforço do Rubro-Negro.

A histórica camisa 10, que já pertenceu ao "Galinho", estava vaga desde a polêmica envolvendo Gabigol. Na ocasião, enquanto vestia o número pelo Flamengo, o atacante apareceu, em foto vazada, com a camisa do Corinthians e, por isso, teve que trocar sua numeração e foi multado. A camisa escolhida pelo jogador, que já se despediu do Rubro-Negro, foi a 99.

"Eu queria agradecer ao Flamengo por ter me enviado essa camisa com o número 10 sendo usado pelo grande Arrascaesta. Arrasca, boa sorte, que ela caia bem em você, que possa te dar muitas alegrias. Por tudo aquilo que você vem fazendo no nosso Flamengo, que ela possa te abençoar bastante. Obrigado, sucesso, boa temporada, que a gente possa ter grandes vitórias e grandes conquistas", declarou Zico, por meio das redes sociais do Rubro-Negro.

Com as cores do Flamengo, o meia uruguaio soma 12 títulos, são eles: Libertadores (2), do Brasileirão (2), da Copa do Brasil (2), do Carioca (4) da Recopa Sul-Americana e da Supercopa do Brasil.

A entrega foi acompanhada por Danilo, novo defensor do clube carioca. Após mais de 13 temporadas na Europa, o atleta de 33 anos resolveu retornar ao Brasil, assinou com o Flamengo até dezembro de 2026 e foi apresentado oficialmente também nesta quinta.

Com passagens por Real Madrid, Manchester City e Juventus (seu último clube), Danilo conquistou 16 títulos em treze temporadas e meia. O destaque fica com o bicampeonato da Champions League (2015/16 e 2016/17) com a equipe espanhola.

Pela Seleção Brasileira, o jogador passou pelas categorias de base, conquistando o Sul-Americano e o Mundial Sub-20 em 2011. Assim, no mesmo ano, estreou pela Seleção principal. Durante a "Era Tite", esteve presente em diversas convocações, principalmente para duas edições da Copa do Mundo (2018 e 2022).

O lateral é o segundo reforço do clube carioca para a temporada de 2025. Anteriormente, o Rubro-Negro anunciou o atacante Juninho, que jogava no Qarabag, do Azerbaijão.