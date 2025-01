Athletico-PR anuncia retorno do goleiro Santos por empréstimo

Nesta quinta-feira, o Athletico-PR anunciou a contratação por empréstimo, junto ao Fortaleza, do goleiro Santos. O atleta retorna ao clube depois de quase três anos.

O arqueiro, que fez sua primeira partida pelo Furacão em 2011, defendeu a camisa do Athletico por dez anos. Antes de se transferir ao Flamengo, em abril de 2022, foi convocado para servir a seleção brasileira. Com a Amarelinha, foi o titular na conquista da medalha de ouro nas Olimpíadas de Tóquio.

O goleiro deixou o clube carioca no início de 2024 para ir ao Fortaleza.

"Eu acredito muito na atitude, que neste momento (do clube) faz a diferença. Um jovem olhar para o lado e ver o que eu, com um pouco mais de experiência, estou fazendo", disse.

No Athletico-PR, Santos soma 268 jogos. Em relação aos títulos, são três taças do Campeonato Paranaense (2016, 2018 e 2020), duas da Copa Sul-Americana (2018 e 2021), uma da Copa do Brasil (2019), além da medalha de ouro em Tóquio.

"Acredito muito no que está sendo feito dentro do clube, a reformulação. Cada jogo, cada campeonato, tem a sua dificuldade. Cada um que passar por esses portões tem que chegar e falar: eu quero ser campeão paranaense, eu quero recolocar o Athletico na primeira divisão", concluiu.