Apesar da derrota, Mano Menezes vê equilíbrio entre Fluminense e Botafogo no clássico

Nesta quarta-feira, o Fluminense perdeu para o Botafogo, por 2 a 1, pela sexta rodada do Campeonato Carioca, no Estádio Nilton Santos. Após o apito final, o treinador Mano Menezes destacou o equilíbrio nos números e apontou erros técnicos do Tricolor.

"Os números mostram uma paridade no jogo. 51% (Botafogo) contra 49% (Fluminense) de posse é um equilíbrio, quase 50% a 50%. Conclusões: 13 a 12, tivemos uma a mais. O aproveitamento do Botafogo foi melhor, teve 50% em direção ao gol. A nossa foi mais baixa. Então, tecnicamente, ainda não estamos no nível deles. Eles estão mais acostumados ao gramado, a gente cometeu alguns erros técnicos que visivelmente são por falta de familiaridade", disse Mano Menezes.

"Achei que foi um bom jogo das duas equipes. O Botafogo usou sua estrutura de time campeão da Libertadores quase que na sua totalidade. Embora tenham se apresentado depois, taticamente eles trazem uma ideia muito parecida daquilo que vinham fazendo ano passado. Executaram melhor do que a gente. Nós fizemos mais força para equilibrar, mas eu vejo ainda com normalidade o que estamos fazendo", acrescentou.

O treinador Mano Menezes ainda reclamou da arbitragem na partida. Segundo o treinador, o Fluminense teve um pênalti não marcado depois de Alexander Barbosa derrubar Agustín Canobbio dentro da área, ainda no primeiro tempo de jogo.

"Acho que tivemos uma penalidade máxima que o juiz não marcou de novo. Se você sai na frente, pode mudar o jogo. Jogos iguais, clássicos, têm esse histórico. Mas eu não tenho que sair daqui envergonhado do que a equipe fez. Tenho que sair convicto de que precisamos continuar melhorando, estamos construindo uma equipe", analisou Mano Menezes.

Com o resultado, o Fluminense segue com seis pontos, na 8ª posição, fora da zona de classificação para a próxima fase do Campeonato Carioca. O Tricolor volta a campo neste domingo, às 21 horas (de Brasília), quando recebe o Boavista, pela sétima rodada do Estadual, no Maracanã.