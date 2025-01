Zubeldía escala reservas e relaciona quatro campeões da Copinha; veja time

O São Paulo está definido para enfrentar a Portuguesa na noite desta quarta-feira (29), às 21h35, na Mercado Livre Arena Pacaembu, pela 5ª rodada do Paulistão O técnico Luis Zubeldía escalou reservas e relacionou jovens campeões da Copinha.

O Tricolor vai a campo com: Jandrei; Ferraresi, Ruan, Sabino e Patryck; Santi, Marcos Antônio e Bobadilla; Ferreirinha, Erick e André Silva.

As principais novidades são as presenças de Maik, Matheus Alves, Lucas Ferreira e Ryan Francisco no banco de reservas. O quarteto fez parte do time que venceu a Copinha deste ano.

Apesar de figurarem na partida desta quarta, apenas Ryan tem garantias de que permanece entre os profissionais na temporada. O volante Hugo também seria promovido de forma definitiva, mas rompeu o ligamento cruzado do joelho e vai passar por cirurgia.

Maik e Lucas Ferreira podem se beneficiar as saídas de Moreira e William Gomes, negociados com o Porto, para ganharem espaço. A princípio, Ferreira e Matheus Alves se alternariam entre profissionais e sub-20 nesta temporada.

