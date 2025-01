Sem acerto com Renato Gaúcho, Cruzeiro busca outros técnicos

A diretoria do Cruzeiro não conseguiu chegar a um acordo com Renato Gaúcho para assumir a vaga de Fernando Diniz como técnico da equipe. Agora, o foco está em outros nomes do mercado.

Segundo informações de O Tempo, o Cruzeiro começou a realizar entrevistas com profissionais. A ideia é avançar nas negociações nesta quarta-feira e tentar um acordo até o final desta semana.

Alguns nomes aparecem como opções para o Cruzeiro: os portugueses Leonardo Jardim, do Al-Ain (Emirados Árabes), Luís Castro (ex-Botafogo), António Oliveira (ex-Corinthians) e Vasco Matos (Santa Clara), além de Vanderlei Luxemburgo (sem clube) e Thiago Carpini (Vitória).

Após deixar o Grêmio no fim de 2024, Renato Gaúcho havia rejeitado ofertas anteriores de Vasco e Santos. O treinador alegou precisar de um tempo para descansar, além de não se empolgar com o valor financeiro apresentado pelos clubes.

O Cruzeiro já havia chegado a um limite financeiro na proposta a Renato Gaúcho. Por isso, com a negativa do técnico, o time mineiro preferiu encerrar as negociações.