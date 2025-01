Palmeiras: Rony foi exposto injustamente por Leila Pereira, dispara Renan

De saída do Palmeiras, Rony não merecia o tratamento que teve no fim da passagem pelo clube alviverde, opinou Renan Teixeira no UOL News, nesta quarta (29).

Renan apontou ainda que Rony já está mais perto do fim da carreira e que a ida para o futebol do Qatar, onde vai defender o Al-Rayyan, é uma boa chance de fazer dinheiro.

É muito bom para o Rony. Publicamente, ele foi injustamente exposto pela presidente do Palmeiras. Ele não foi relacionado para nenhum jogo. Merece essa oportunidade. Já está mais perto do fim da carreira que do início. É bom para ganhar dinheiro. Foi um ótimo negócio para o Rony.

Renan Teixeira

