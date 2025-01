Dorival se anima com Neymar no Santos e quer astro na seleção em março

Do UOL, em Santos (SP)

O técnico Dorival Júnior vê com bons olhos a ida de Neymar para o Santos.

O que aconteceu

Dorival entende que Neymar acertou ao sair do Al-Hilal para voltar ao Santos em um contrato inicialmente de seis meses.

O treinador acredita que Neymar reencontrará o melhor nível no seu clube formador e terá sequência de jogos.

O comandante da CBF estava preocupado com a falta de ritmo do Neymar, que ficou fora do Campeonato Saudita pelo Al-Hilal.

O técnico conta com Neymar para os próximos jogos da seleção brasileira, em março, pelas Eliminatórias.

O Brasil enfrentará Colômbia e Argentina, nos dias 20 e 25 de março.

A estreia de Neymar no Santos pode ocorrer no dia 5, contra o Botafogo-SP, por alguns minutos. O Peixe dará tempo gradual até o craque ficar 100%.