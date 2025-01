Alex Poatan destaca inteligência de Jamahal Hill para se promover no UFC

Após trocar o peso-médio (84 kg) pelos meio-pesados (93 kg) do UFC, Alex Pereira teve em Jamahal Hill o seu primeiro desafeto na divisão. Antes da luta, realizada em abril, em Las Vegas (EUA), o brasileiro foi provocado por 'Sweet Dreams' e, após nocauteá-lo no primeiro round, seguiu sendo atacado pelo atleta. No entanto, 'Poatan' minimizou o 'trash talk' do americano e a rivalidade com o mesmo.

Ao participar do programa 'The Ariel Helwani Show', o renomado striker mostrou fairplay e elogiou Hill, o classificando como um lutador inteligente. De acordo com 'Poatan', o americano adotou uma postura hostil em relação a sua pessoa, porque assimilou que, assim, poderia se manter em evidência e promover uma possível revanche entre eles no UFC.

Vale destacar que Jamahal, além de atacar o brasileiro constantemente e de forma pública, chegou a confrontá-lo no Instituto de Performance do UFC, em Las Vegas. De todo modo, Alex deu a entender que o lado 'bad boy' do ex-campeão da companhia é mera fachada.

"O Jamahal é um cara gente boa. De verdade! Vejo ali que ele não tem essa maldade, mas tem que falar, tem que vender. Se ele não estivesse falando tudo isso, acho que ele não estaria também onde está. Ele é um cara esperto, um cara inteligente", declarou o atleta.

Registro de 'Poatan' no MMA

Alex Pereira, de 37 anos, se tornou campeão do peso-médio (84 kg) do UFC, em 2022, e, um ano depois, conquistou o cinturão dos meio-pesados. O brasileiro iniciou sua trajetória no MMA em 2015 e construiu um cartel composto por 12 vitórias, sendo dez por nocaute, e duas derrotas. Seus principais triunfos foram sobre Israel Adesanya, Jamahal Hill, Jan Blachowicz, Jiri Prochazka (duas vezes), Khalil Rountree e Sean Strickland.